快訊／「會讓大家眼睛一亮」　宋楚瑜：不分區不是把親民黨的人擺進去

記者呂欣玫／台北報導

第15任總統、副總統選舉11月18日起開始申請登記，宋楚瑜和副手余湘在上午11時抵達。宋楚瑜登記後，談到親民黨不分區名單受訪時表示，親民黨在做最後整合 ，一定交出一份讓大家覺得不一樣，會讓大家眼睛一亮的名單。

被問及親民黨不分區名單，宋楚瑜說，親民黨在做最後整合 ，一定交出一份讓大家覺得不一樣，天大、地大、人民最大，不是政黨最大，不是把親民黨要的人擺進去，是要贏得真正民心，讓人民感覺滿意，民心是我們共同期盼。至於是否會納入郭家軍蔡沁瑜、劉宥彤？宋楚瑜則說，賣個關子，大家到時候就會看的到，會有讓大家眼睛一亮的第一名。

宋楚瑜表示，對宋楚瑜來說，這是漫長44年來所走過的選舉路最後一哩， 楚瑜充滿了感恩和自信，一定會把平生所學的絕學，不管是在國際外交、兩岸事務、國家安全、地方建設、為民服務，所有的領域一定用盡平生所學，來回饋他所愛的台灣，找回台灣的自信，找回做為一個台灣人的驕傲。

宋楚瑜說，這次的選舉他跟余湘用快快樂樂的心情，來談未來台灣到底應該怎麼處理經濟民生問題，年輕人所期盼的觀念，我們一起共同來打拚，會在未來的這幾10天當中，跟余湘一起共同把政見、做法向大家報告。

▲宋楚瑜,余湘赴中選會登記。（圖／記者湯興漢攝）



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