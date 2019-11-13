「含淚投票是自虐行為」　宋楚瑜籲：別陷於藍綠情緒勒索之下

記者呂欣玫／綜合報導

親民黨主席宋楚瑜13日開記者會宣布參選總統，副手由廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘擔任，競辦發言人則是知名主持人于美人，陣容相當吸睛。宋楚瑜提到政見時指出，應該改變台灣現行的選舉制度，各位都應該尊重自由意志，含淚投票只是讓自由民主無法提升的自虐行為，不要再陷於藍綠兩黨的情緒勒索之下。

宋楚瑜在記者會中表示，將帶著初心展開「終局之戰」，但不是電影裡的復仇者聯盟，因為他肯定台灣所有政黨都曾經為這塊土地做出貢獻，希望為台灣的自由民主掀開新的一頁。

宋楚瑜闡述政見時提到，希望中華民國可以從雙首長制轉變成內閣制；希望民法成年的定義下修至18歲，讓年輕時代可以早一天負起承先啟後、社會公民的責任；同時在教育上要求向下紮根，而不是向上延伸；希望降低政黨票門檻，提高不分區立委席次的比例；更希望降低政黨獲得補助款的標準，讓台灣的政壇除了藍綠還有足夠的空間，讓五彩繽紛、七彩奪目的優秀小黨並存於世。

宋楚瑜說，由衷盼望台灣選民可以告別悲情，不要再陷於藍綠兩黨之中，一個黨說如果不投給綠，台灣會亡；另一個黨說，假如不投給藍，中華民國會被消滅，「這種長期的情緒勒索之下，惶惶終日，只能在國民黨、民進黨、下架民進黨、討厭國民黨這4種選項中去載浮載沉、傷透腦筋。」

宋楚瑜強調，期待台灣人珍惜眼淚，各位都應該尊重自由意志，「含淚去投票只是讓自由民主無法提升的自虐行為」這樣下去並不是辦法，選舉應該重新讓大家體認到，「天大地大，人民才最大，讓台灣人民相信，只要肯努力，就能出頭天的信念。」

▲宋楚瑜五度參選總統記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



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