快訊／宋楚瑜：親民黨不分區名單會有郭台銘的影子

記者徐政璿／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日上午11時30分在長榮桂冠飯店宣布第5度角逐總統大選，副手由「廣告之母」之稱的前聯廣董事長余湘擔任，知名主持人于美人扛發言人ㄧ職。宋楚瑜今日穿著淺灰西裝搭配橘色領帶，他在會後受訪時表示，他曾經跟郭台銘談合作，不分區名單「會有郭台銘董事長的影子」。

宋楚瑜表示，這一次諸位看到好多不同黨派，許許多多先進都來，他要很明確說，他非常謝謝郭台銘董事長跟他幾次長談，郭台銘對中華民國的熱愛，經濟發展的執著，更重造的是他們兩位都希望兩岸和平，「郭董覺得我們應該齊心協力，名單當中會有郭台銘董事長的影子。」

是否被郭台銘勸進參選？宋楚瑜回應，他跟郭台銘相識超過20年，2000年大選郭台銘非常熱誠幫他忙，甚至對於很多政見提出看法，兩人是20年多好友，當郭台銘2020年不參選後，兩人決心朝合作方向推動，他會好好落實郭台銘的政見，那就是「自由民主、發展經濟」。

親民黨記者會出席貴賓包括親民黨立委周陳秀霞、陳怡潔，典藏雜誌社社長簡秀枝，台北市副市長蔡炳坤，親民黨副主席張昭雄、民眾黨秘書長張哲揚，永齡基金會執行長劉宥彤和副執行長蔡沁瑜。

宋楚瑜於2000、2004、2012、2016年4度參與總統大選，並於2016、2017年在蔡政府執政期間2度擔任APEC的台灣領袖代表。不過，因兩岸立場惹議，宋楚瑜在今年5月2日親召開記者會表示，他不需要資政這頭銜，即日起退回資政聘書。

▼宋楚瑜副手余湘 。（圖／記者葉南州攝）





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