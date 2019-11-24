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1124滿一年！綠營慘敗到民調領先2位數...蔡英文、韓國瑜24日嘉義大拚場

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▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數48日，24日距離去年九合一大選也正式滿一年。民進黨一年前在1124慘敗，如今總統蔡英文在各家民調數字幾乎都是大勝韓國瑜兩位數。在九合一大選滿一年的24日，爭取連任的總統蔡英文及身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜不約而同選在嘉義大造勢，上演藍綠大拚場。

去年九合一大選11月24日投開票，民進黨慘敗。其中，陳其邁更在深綠選區輸給當時聲勢正旺的韓國瑜。面對敗選，蔡英文辭去民進黨主席一職，強調要為選舉結果負上完全的政治責任。

民進黨敗選後痛定思痛，幾次立委補選成績都不錯，替慘敗成績止血。蘇貞昌接任行政院長後，力推「有感」政績，也再替蔡政府加分不少，一步一步贏回選民信任。另一邊的國民黨，在九合一大選時風光拿下高雄市長寶座的韓國瑜卻陷入背信選總統、不顧市政，以及政見跳票種種爭議。

最近幾份民調都顯示，蔡韓兩陣營民調越拉越大，蔡英文幾乎都以「2位數」領先韓國瑜。綠營從慘敗到民調領先2位數，上演復仇記，陳其邁16日在蔡英文高雄競總成立大會造勢致詞時痛批韓國瑜輕諾寡信，政見跳票，不到四個月就要去選總統，在市民最需要他的時候卻找不到市長。

陳其邁感性致詞惹哭現場支持者，不少支持者眼光泛紅、頻頻拭淚。陳其邁感性告白支持者，「高雄是我心愛的高雄，我不管人在哪裡，高雄的事情就是我的事情，就是其邁的事情。」他向支持者喊話，今年要更努力，一定要更加團結，讓蔡英文連任、民進黨國會過半。

距離去年九合一大選正式滿一年，藍綠兩黨聲勢翻轉，24日也將在嘉義上演造勢大拚場。韓國瑜晚間7時將到嘉義縣水上鄉萬能工商旁的水德路上為國民黨嘉義縣立委候選人王啟澧站台；同一時間，蔡英文將在水上鄉中正路中華電信水上服務中心旁空地，為民進黨嘉義縣立委候選人蔡易餘造勢，兩場造勢相隔大約只有一公里。

蔡英文接著將在晚間8點到嘉義市立棒球場旁的停車場，為立委候選人王美惠輔選，副總統候選人賴清德也將同台。蔡英文和賴清德將以最強組合「英德配」，在九合一大選滿一年的這一天，正面對決韓國瑜。

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