宋楚瑜批蔡英文只會向蘭嶼道歉　「半年做不到！把我轟下台」

▲宋楚瑜。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

蘭嶼設置核廢料貯存場議題紛擾30多年，經濟部公布25億元的補償內容，總統蔡英文22日針對當年未經居民同意，即在蘭嶼興建核廢料貯存場，鄭重向蘭嶼人致歉。對此，親民黨總統候選人宋楚瑜痛批，蔡英文只會道歉，「讓宋楚瑜去做，半年做不到，把我轟下台」。

宋楚瑜在23日播出的政論節目「楷道論政」表示，從民調看最討厭政治人物，國民黨討厭度五成以上，民進黨四成以上，他是最後一名，最不讓大家討厭，從政以來沒跟政治立場不一樣的人成對立，人和就是開朗的心，大家應該把台灣問題處理好。

宋楚瑜指出，蔡英文老是開支票沒兌現，蘭嶼到現在為止「只有宋省長處理」，環島公路是他做的，台灣島上發電，蘭嶼卻沒發電，幾百萬塊就可以解決的問題，「讓宋楚瑜去做，半年做不到，把我轟下台」，目前蘭嶼很多民宿也不合法，很多民生問題不去做 ，原住民要的是公平的機會。

蔡英文22日參加「核廢料蘭嶼貯場使用原住民保留地損失補償要點發布會」。蔡英文致詞時表示，特別跟蘭嶼的鄉親見面，要見證過去幾年努力的成果，當時曾代表政府承諾調查蘭嶼核廢料貯存場設置及決策經過，提出真相報告，而報告出爐，內容指出蘭嶼達悟族人事前對於顯示設置與決策完全不知情。

蔡英文指出，政府提出補償，還給達悟族人公道，今天齊聚在台東見證補償要點的頒布，深深感謝共同努力的族人及朋友，補償金將由族人與政府組成的基金會管理，期待這筆補償金能夠創造更多福祉協助蘭嶼邁向永續發展。

蔡英文強調，釐清真相補救錯誤是原住民轉型正義的目標，政府還有很多工作要做，今天跨出很重要的一步，補償要點的頒布是蘭嶼重要里程碑，讓大家攜手合作一起努力。