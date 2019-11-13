「郭台銘退選讓我輾轉難眠」　宋楚瑜：9月17日動念參選總統

▲宋楚瑜參選總統記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日宣布參選總統，並形容這場選戰是自己的「終局之戰」，讓他起心動念參選的關鍵，則是鴻海集團創辦人郭台銘宣布退選，因此下定決心。

宋楚瑜表示，從今年9月17日才開始對參選總統之事動心起念，因為前一晚郭台銘先生宣佈退選！「讓我輾轉難眠」，若台灣人民無法解開藍綠的「情緒勒索」和「亡國恐嚇」的制約，那非常可悲！

宋楚瑜在今天的宣布參選記者會也向郭台銘喊話，「郭董你的心聲，我今天也幫你講出來了。」他表示，如果沒有一位擁有世界級格局、有本事帶領台灣在美、中、日三強的博奕賽局殺出重圍的總統參選人，也非常可惜！

宋楚瑜提到，在如此可悲又可惜的情緒籠罩之下，依舊保持樂觀，並堅信自由與民主是全體國民的共同DNA，台灣沒有任何政黨與政治人物有能力賣台，所以我們要對自己有信心，更要對下一代有信心，因為年輕這一代對自由民主的標準，遠比上一代的要求更高！

另外，在媒體聯訪時，宋楚瑜也證實，不分區立委名單中會有郭家軍的影子，郭台銘希望若宋楚瑜參選，可以落實政見「自由民主，發展經濟」。

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