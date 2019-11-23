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「吳郭會」談挺韓國瑜？　郭台銘預告將在臉書完整說明

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▲▼韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻、徐政璿攝）

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻、徐政璿攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對是否考慮支持國民黨總統候選人韓國瑜，鴻海集團創辦人郭台銘23日受訪表示，這不在今天回答的問題，在初選的時候就談過很多的事情，剛剛也很慎重在臉書發表，就怕在堵麥的時候講話不夠清楚、不夠簡潔，「我們在臉書上會正式發表，我剛剛一路上就在修改發表的內容，這就是我想要表達的」。

郭台銘退出2020總統大選，但在選戰中仍忙個不停，積極布局郭家軍參選2020立委選舉，共推出6人，新北1席，高雄5席，而這5席郭家軍將對決8席韓家軍。

不過，郭台銘22日受訪時也證實，見過國民黨主席吳敦義，也談過輔選國民黨立委，「國民黨立委多選幾席不是壞事」。他23日首度幫國民黨新北市立委候選人林國春站台，下午赴土城為子弟兵李縉穎輔選。

對於媒體持續關注與吳敦義談論的內容，郭台銘23日受訪時表示，跟吳敦義見面最主要就是在談土城，所以約在土城見面，吳敦義希望他支持國民黨候選人，但李縉穎也偏藍，「我是跟他講林金結是不會當選，那麼這個我們在這方面有不同的看法」。

至於是否談論挺韓國瑜、黨主席之位，郭台銘說，在初選的時候就談過很多的事情，剛剛也很慎重在臉書發表，就怕在堵麥的時候講話不夠清楚、不夠簡潔，「我們在臉書上會正式發表，我剛剛一路上就在修改發表的內容，這就是我想要表達的」，他也承認雙方一起去郊遊有到公園，但特定媒體又就說爬山、跳水都子虛烏有，過度解讀。

郭台銘23日傍晚在臉書如下：

堅持中華民國 我心清明 絕不畏懼
超越黨派 才是正途

1 我和吳主席見面起因於有朋友因為擔心泛藍力量在選舉後完全被擊潰，擔心中華民國，很希望我能見吳主席，緣於人情世故，並非有何特定內情。

2 可惜有人為謀政治利益配合特定媒體炒作，渲染內容，許多都是不實的報導，奉勸台灣的政治人物，人民的心是清明的。選舉是手段，但最終是為了服務人民，而非為己私利，若要用求取政治利益極大化的手段，不斷牽扯郭台銘，製造風向，我一本初心，只為中華民國的利益著想，其它的紛擾，只是政客們彼此爭權奪利的方式，我不想多做評論。

3 吳主席的確在談話中表達了許多對選情的憂心，但最重要的是我郭台銘不會承諾任何違背我初衷之事，吳主席及媒體過度解讀成考慮等字眼，我想支持者們不用被帶風向，也不用在意。這些事早已不在郭台銘的心中了。

4 對於部分國民黨籍立委候選人，我有表達，若有理念相同，形象好，選區本身與我其它推薦之中間勢力候選人不衝突者，我可考慮支持，像是初選時力挺我的林國春，黄韻涵等，人生在世需重情義，不是因為參與政治，就只重政治利益。其中林國春警察出身，和我有類似的背景，又在我出生的板橋地區，他知道軍警消的辛苦，若能夠進入立法院，這不是為我個人，所以我不會因外界攻擊我而失去我的初衷。

5 吳主席有表達，他是否可以推薦一些選情艱困，但是完全的中華民國派，尤其是以民生，經濟議題的候選人給我參考，我有在這部分說我會考慮。

6 我郭台銘個人榮辱並不重要，念茲在茲只有尋求如何保住真正的中華民國派，2020選舉各陣營，政治人物，候選人在政治利益極大化的情況下在計謀上，談話上，向媒體爆料，放話，都想佔盡我又要貶低我，我心清明但不畏懼，因為我知道什麼才是為國家好，只要有黨有派就不得不為自身黨派利益極大化做努力，我都包容，但我追求國家利益，平衡角力，是為人民，不為任何一黨。

7 親民黨這次有句話我同意：「台灣越多元，越安全」，我支持柯市長，但我希望除了藍綠兩大黨以外，第三勢力也不是只有一種聲音，這不是做生意，因為這不是為了我，是為了長治久安，保留台灣的各種可能性。

8 共諜案紛擾才剛開始，一定要查清楚實情，中華民國自由民主的生活方式是全體人民的堅持，但這對選情的影響就如同鐘擺一樣，讓人民的擔心會傾斜至綠色政黨。
國民黨若不改革無法承擔泛藍共主的責任，中間至泛藍勢力要走的是保護中華民國的正道，兩岸競爭的是制度，絕對不是促統，不是偏中，郭台銘的政治路大家說看不懂，但我了然於心。

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