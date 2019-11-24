育兒政策被抄襲？　韓國瑜：蔡英文願意跟著我們的政策　我非常高興

▲韓國瑜台中傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台中報導

鴻海創辦人郭台銘先前在國民黨內總統初選所拋出的「0到6歲國家養」政策引發討論熱潮。總統蔡英文曾批評這會是「財政不可承受的負荷」，22日卻宣布「0到6歲國家跟你一起養」，準備在四年之內，將照顧孩子的範圍擴大，津貼變兩倍、年齡加兩歲，與韓國瑜要提出的「666育兒政策」方向雷同。對此，韓國瑜23日受訪時回應，「看到蔡英文願意跟著我們的政策 ，我非常高興」，韓國瑜顧問團則表示，下週將召開記者會公布完整政策內容。

韓國瑜今天受訪時，被問到蔡英文總統抄襲自己所提出的666育兒政策，他表示，只要福國利民的政策 ，我們提出零到六歲，所有小朋友讓政府養到六歲的「666政策」，如果蔡英文要學習我們的政策，只要能幫助台灣少子化問題解決，我欣然樂觀其成，他強調，看到蔡英文願意跟著我們的政策 ，他非常高興，只要能幫助台灣解決少子化、幫助青年家長解決問題，不管是哪個政黨都應努力推動，「看到蔡總統跟我講一樣的政策，我非常高興。」

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕則批評，蔡英文顯然是拿香跟著拜，看到韓國瑜提出了0-6歲國家幫忙養，就又拿出同一招，加碼灑錢想買票，也說公幼會愈來愈多，「這都是跟著韓國瑜，可惜她只學半套」，韓國瑜的政策是全面性的在為父母和小孩考量，國政顧問團下周就會召開記者會，將完整的政策內容公布。

郭台銘23日受訪回應，很高興他們可以從善如流，也很高興兩黨的候選人慢慢回到國政的議題，但他也強調，因為兩黨已經追上來，他要修正成「國家要健康幫你養」，將來中華民國才會健康。