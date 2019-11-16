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「蔡賴配」呼之欲出！蔡英文北高競總成立　16日合體賴清德

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▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選進入倒數階段，爭取連任的總統蔡英文高雄和全國暨台北市競總將在週末接連成立。蔡英文副手早已呼之欲出，確定由前行政院長賴清德出戰，但遲遲未得到官方親口證實。據了解，有著「最強組合」稱號的蔡賴配這個週末就會底定，蔡英文15日受訪時也透露不會讓大家等太久。蔡英文與賴清德兩人也將在16日高雄競總成立大會上再度合體。

蔡英文高雄競總成立大會將在16日下午四點登場。出席大咖包含總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁。賴清德預計在傍晚五點40分上台致詞，迎接蔡英文大進場，兩人將再度合體，也讓「蔡賴配」更加呼之欲出。立委管碧玲15日受訪時更是語帶神秘，透露當晚將會有「歷史畫面」，增添外界想像空間。

接續在高雄競總後，「2020蔡英文全國暨台北市競選總部」將在17日下午2點成立，舞台活動則預計4點開始。台北總部以「未來台灣」為主軸，用「社群」為核心概念貫穿整體空間，現場設置融合LINE、YouTube、IG、FB四大社群平台作為互動設計裝置，並串連小英執政三年有成的政績，藉由民眾親身參與、共同體驗小英執政為台灣帶來的改變。

蔡英文過去每次提到副手何時公布，標準答案都是「適當時機公布適當人選」。15日在台南再被問及副手何時公布，小英這次給出不一樣的答案，「眾所周知，我的答案是適當的時候公布適當的組合，因為客觀的環境顯示出來，這個適當的時後不會太久。」

針對外界好奇的賴清德何時會以副手身分現身，據了解，蔡賴配不會等到下星期開始的登記周才公布，可望週末前就能底定。

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