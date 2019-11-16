快訊／反吳派擬拉下8人　吳敦義：「不分區粥少僧多」遺珠之憾非常抱歉

▲國民黨中央委員會，吳敦義致詞。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨16日召開中央委員會，針對不分區名單進行同意權，卻傳出「反吳派」極力想拉下包括葉毓蘭、吳斯懷等8人，黨主席吳敦義會前受訪時表示，因為不分區名單「粥少僧多」，導致還是有很多遺珠之憾，「沒辦法達到我們完全都有的目標，非常抱歉，也請大家多多體諒。」

國民黨中常會不分區立委名單引發黨內外一片質疑聲浪，15日召開臨時中常會進行調整，包括刪除前立委邱毅，具財經專長的曾銘宗改列第1名，前總統府發言人陳以信順利擠進第10名，黨主席吳敦義退到第14名，挺韓的台南市議員謝龍介則移至第15名，前陸委會副主委張顯耀排第17名。國民黨16日將召開中央委員會，列入不分區的34名候選人將在會中自我介紹一分鐘，最後由210名中央委員投票決定。

由於國民黨重新調整過後的不分區立委名單仍有黨內人士表達不滿，甚至傳出有反吳派極力想拉下的名單，包括葉毓蘭、吳斯懷、鄭麗文、陳以信、車宜靜、張顯耀、牛春茹、范成連等8人，吳敦義在會前特別受訪時表示，不分區立委名單還是有非常多同志希望為黨奮鬥，為國家打拼、為人民服務，這基本上都是好事，但終究是「粥少僧多」，希望為國家做事人很多，所以只能在可能範圍內產生不分區立委名單，其實很辛苦，「還是有很多遺珠之憾，沒辦法做到每個人都能有機會為國家效力，所以非常抱歉。」

吳敦義說，希望每位都能愛黨愛國、敬愛人民，在任何崗位上都可以奮鬥、為國家效勞、為民眾服務，「這次可能有機會，我們為他恭喜，希望未來有機會為國家多做事情，如果因為粥少僧多沒辦法列入名單內，我希望他也是永遠保持愛國愛黨、敬愛人民的心，這是我們共同的期待，不管有無進入立法院，或是在其他崗位都能為國家做事。 」

根據流程規劃，上午8時35分至8時50分為開幕典禮；8時50至9時為報告事項；9時至11時行使同意權（包含不分區候選人自我介紹一分鐘、投票、開票、宣告結果），11時至12時為討論事項，主題為「如何贏得109年中華民國第十五任總統、副總統暨第十屆立法委員選舉」；12時至12時20分為臨時提案，12時20分至12時30分為主席結論。

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