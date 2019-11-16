陸方要延長春節加班機被拒絕！陸委會：按慣例都能滿足需求

▲陸委會說，按過去慣例均能滿足國人返鄉過節需求。示意圖，與本文無關。（圖／澎湃新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會表示，日前向台灣提出延長春節加班機執行時間，但卻多次被拒。對此，大陸委員會傍晚回應指出，關於中方傳出民航局於10月16日拒絕一事，與事實不符，雙方正依既有機制聯繫溝通，按過去慣例均能滿足國人返鄉過節需求。

中國之聲15日在微博上指出，大陸民航業務技術人員今年9月16日通過兩岸民航聯繫人管道致函台灣民航主管方面，建議適度延長2020年春節加班機執行時間，允許兩岸航空公司於2020年1月4日至2月15日期間安排加班。

內文指出，陸方10月14日再度致函台方，促請對方回覆，以利兩岸儘早做出安排，不料16日收到台方以「毋需再做其他額外安排」為由拒絕。儘管如此，大陸民航業務技術人員仍於24日又致函台方，呼籲對方能夠傾聽台胞呼聲，延長春節加班機執行時間，共同保障台胞春節反響需求，但迄今未獲回應。

陸委會15日晚間發聲明回應，關於2020年兩岸春節加班機安排事宜，兩岸民航主管部門正依既有機制聯繫溝通，且陸方傳出民航局於10月16日拒絕一事與「事實不符」。





陸委會表示，從2009年以來，依照兩岸民航主管部門建立的春節加班機完整機制，按過去慣例，於農曆春節前後兩週處理加班機，都能完成安排及執行，以滿足國人返鄉過節需求。

陸委會強調，由於陸客來台大量縮減，兩岸定期航班尚有大量運能未被運用，目前民航局持續調查春節加班機需求中，一定會提供足夠的機位，照顧國人返鄉過節需求。

據了解，今年春節為1月25日，按照過往兩岸相關協議規定，特定節日加班機時間範圍為14日，往前推洽為1月11日大選投票日。

▲陸委會稱兩岸民航主管部門正依既有機制聯繫溝通。（圖／記者蔡紹堅攝）



對該訊息，台灣交通部民航局12日下午表示「與事實不符」，並稱目前正循慣例就春節加班機與大陸處理聯繫中。陸委會也稱，「目前兩岸民航主管部門仍在聯繫處理春節加班機相關事宜」，且因陸客來台大量縮減，兩岸定期航班尚有大量運能未被運用，民航局正循例調查需求。

但在13日的國台辦例行記者會上，面對媒體兩次提問相關議題，馬曉光強調，「事實只有一個，那就是台灣方面明確拒絕大陸返鄉台商，提出的2020年延長春節加班機時間的訴求。」

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