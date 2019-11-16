無法理解青年軍未列不分區　連勝文：謝龍介為何永遠在吳主席後面？

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨不分區立委名單經過修改後仍爭議不斷，最終名單於16日中常會拍板定案。對此，中常委連勝文16日一早在臉書發文表示，自己推薦的的青年人才立委許毓仁、跟簡榮宗律師都被排除在外，更無法理解台南市議員謝龍介，會被排在15名，永遠在吳主席後面一名？

針對不分區名單掀起風波，連勝文無奈的表示「我們到底在乎什麼？」說真的我們並不在乎任何「一個人」的前途問題，但我們卻真的很在乎這份名單，是否能呈現出來一個嶄新的面貌，一個集合專業、青年及經驗傳承的名單，而讓社會大眾對國民黨能有所期望！這份名單，絕不能只是個人權力競逐的布局！

連勝文指出，「天下為公」這是國民黨在已經是幾乎一窮二白的情況下，唯一還能號召群眾支持的重要理念，而政黨若失去了理念，那跟一群僵屍又有什麼不同？因此我們擔心，這份名單若是呈現出來，只是在實現政治人物的野心，那絕對無法感動民眾，獲得選民認同。

連勝文提到，自己推薦的人就是真正有專業的青年人才，也就是兩位50歲以下，在青年新創界非常有號召力的簡榮宗律師及許毓仁委員。只可惜這兩位青年才俊因為我們所無法理解的原因，而完全被排除在名單之外，令人遺憾，這也絕對是國民黨及國家的損失！另外也非常支持謝龍介委員，無法理解為什麼以他的戰鬥力，會被排在15名，永遠在吳主席後面一名？

連勝文呼籲，國民黨不能夠自絕於年輕世代之外，更不能讓民眾覺得這個黨與其他台灣政黨一樣，都只是糾結於個人利益，卻忘了我們存在最重要的目的，是要為國家的未來而奮鬥！

連勝文強調，國民黨的未來，也只能靠著所有的黨員，繼續堅持自己的理念與榮譽感，不管在多麼困難的環境中，絕不能忘掉我們參與政治的初衷！我相信台灣的民眾也會希望看到國民黨會是一個有理想、負責任，同時具有反省能力的政黨！也只有這樣，國民黨才會真正獲得社會大眾的支持與認同！

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