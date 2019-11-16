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吳怡農推軍事改革「步兵連彈匣都沒換過」　館長：美軍打靶一直幹譙

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▲▼吳怡農接受館長專訪，強調當選力推軍事改革。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲吳怡農接受館長專訪，強調當選力推軍事改革。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

記者林彥臣／綜合報導

台北市「第三選區」民進黨參選人吳怡農15日晚間接受「館長」陳之漢專訪，暢談自己的政見。曾在國軍特戰隊服役過的他承諾，如果當選立委，會推動一系列政策進行軍事改革，除了針對目前堪稱弱勢的軍校生，妥善照顧、提升教育環境，也會改善現行的軍事訓練制度，因為國軍太多虛假的東西，有一些步兵根本連彈匣都沒換過。

館長對吳怡農發問表示，如果當選立委「你個人最想要推動的」什麼樣的法案或是替台灣人做什麼樣的事？

吳怡農表示，最重要的一件事就事「軍事改革」，尤其軍校生是滿弱勢的團體，確實缺乏被照顧，全國軍校生3~4000人，散布在6、7個學院，每一屆的人數真的少得可憐，因為人數太少造成管理成本的增加，就像每一屆的大學才1~200人，課開不了、社團開不了、師資請不到等等影響，造成學生可享有的總體資源不夠。

吳怡農指出，這些軍校生都是未來的軍官，軍官的品質影響國軍的品質，這些學生都是國家招募進來的，很多人是因為家裡有經濟壓力才進軍校的，那麼國家應該給這些學生一定品質的教育，如果這一點做到，國軍可以改善很多，做到這一點「我們國軍弟兄才會相信，我們有在在乎他們」。

館長再發問指出，「以你來看，軍人訓練出了什麼問題？」

▲吳怡農PO照慶祝軍人節。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

▲吳怡農曾經在特戰部隊服役。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

吳怡農說，每一個受過訓的人都知道「很多虛假的東西、很多沒有落實的東西」，以他曾經擔任過的步兵為例，最起碼要知道怎麼射擊、怎麼移動、怎麼跟隊友溝通，現在的步兵很多人連彈匣都沒換過，連彈匣都沒換過的步兵，對他們能有什麼期待？

▲▼吳怡農接受館長專訪，強調當選力推軍事改革。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲館長指出，美軍的訓練旁邊會有一個人拿棍子敲阿兵哥的鋼盔。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

館長補充，會不會覺得國軍的打靶太制式化，像美軍在打靶的時候，旁邊會有人拿一根棍子在敲鋼盔擾亂、一直幹譙、一直罵髒話，看起來很像霸凌，但是真實戰場的狀況就是這樣，在戰場上就是有很多干擾，讓阿兵哥感覺到很緊張，美軍到現在訓練還是這麼嚴格，因為一個不對的話在戰場可能就全部死光了。

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