歲末圍爐迎新春　台東97位監護兒少感受團圓溫暖

▲台東97位監護兒少感受團圓溫暖。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，台東縣政府於26日在台東L行旅秘密花園，為縣內監護及安置的97位兒童與少年舉辦「哇馬愛你－童心同樂迎新年」歲末圍爐活動。縣長饒慶鈴出席活動，與孩子們、寄養家庭及機構社工人員一同圍爐迎新年，透過溫馨互動，傳遞縣府對兒少持續關懷的用心，也展現台東縣近年推動社會安全網政策的具體成果。

此次活動以嘉年華派對形式辦理，現場結合鐵犇牛排、肉蛋堡、雞蛋糕等在地特色餐車，營造輕鬆自在的市集氛圍，讓孩子們自由取餐、互動交流。活動同時規劃「萌寵互動區」，安排羊駝、山羌及水豚等動物近距離互動，吸引孩子們熱情參與，現場笑聲不斷。此外，光影泡泡秀與孩子們準備的歌舞表演接連登場，為歲末活動增添熱鬧氣氛。

活動中，饒慶鈴逐一發送商品禮券紅包，向孩子們表達新年的祝福與鼓勵。就讀國中的小齊分享，能在活動中近距離接觸動物、品嚐美食，感到十分開心，也從活動回顧影片中感受到自己多年來受到縣府與社工人員的陪伴與守護，內心充滿踏實與感謝。

饒慶鈴表示，對於因家庭功能失衡而無法返家過年的孩子，縣府肩負更重要的守護責任。她指出，縣府不僅提供生活安置，更持續完善支持系統，為孩子們打造一張完整、有溫度的社會安全網。台東縣近年積極推動「強化社會安全網計畫」，已建置四線區社會福利服務中心及15處原住民族家庭服務中心，並於113年社會安全網績效考核中榮獲全國第一，持續爭取更多資源，深化家庭支持與兒少保護服務。

縣府社會處長陳淑蘭表示，對監護及安置兒少的照顧，已由基本生活照顧，逐步提升至穩定情感支持與正向發展引導。透過跨局處、跨專業合作，並結合民間團體與企業資源，共同陪伴孩子面對成長過程中的各項挑戰。她指出，歲末圍爐不僅是一場節慶活動，更是向孩子傳達「被關心、被重視」的重要時刻，縣府未來也將持續強化兒少權益保障，讓每位在台東成長的孩子，都能在安全與關愛中茁壯。