台東慢旅成果顯現　取得GTS好旅行標章家數居全台之冠

▲台東GTS好旅行標章數量與成長率領先全國 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府持續推動「台東永續觀光產業輔導計畫」，積極協助在地觀光業者導入國際永續旅遊標準。根據 Sustainable Travel Taiwan 公開資料顯示，台東縣於2025年共有10家觀光相關業者取得「好旅行標章」（Good Travel Seal, GTS），不僅為全台取得家數最多的縣市，近兩年成長速度亦名列全國前段班，顯示台東在永續旅遊政策推動上已逐步展現具體成果。

在已完成查核或取得標章的業者中，「晉領賞鯨」與「布客森林民宿」正式取得銀級好旅行標章；「夏卡爾民宿」、「奧麗雅安莊園民宿」、「竹湖山居」，以及「大地穗日一號至四號民宿」亦完成相關查核程序，展現台東觀光產業逐步與國際永續旅遊體系接軌的發展趨勢。

台東縣長饒慶鈴表示，隨著國際旅遊市場日益重視永續與責任旅遊，取得具公信力的國際永續認證，有助於台東建立清楚、可被國際市場理解與信賴的目的地形象，進一步提升國際能見度與辨識度。她指出，透過系統性推動永續旅遊政策，不僅能吸引重視環境保護、文化保存與深度體驗的旅客，也有助於提升旅遊品質與停留價值，促進地方觀光產業升級與跨域合作，為台東觀光發展奠定長期且穩健的基礎。

取得銀級標章的布客森林民宿負責人潘興華分享，導入國際永續查核制度，對微型旅宿而言是一段重新檢視經營理念與日常作法的過程，從節能節水設備的使用、支持在地採購，到主動向旅客傳遞更完整的旅遊與環境資訊，皆需系統化整理並留下可供查核的紀錄。雖然準備過程相對繁複，但也讓業者更清楚理解自身每一項經營選擇的意義，並與國際永續旅遊的核心價值接軌。

縣府觀光發展處長卜敏正指出，GTS好旅行標章為國際永續旅遊體系中具高度公信力的認證制度，查核標準嚴謹，申請業者須依循國際永續旅遊準則，建立可被記錄、檢視與追蹤的營運資料，並通過文件審查、實地查核及後續複審等多項程序，取得門檻相對較高，對多數中小型與微型觀光業者而言是一項不小的挑戰。

台東縣政府表示，未來將持續挹注輔導資源，協助更多觀光產業相關業者導入永續經營模式，朝「台東慢旅」品牌方向穩健邁進，並在地方經濟連結、文化保存、節能與資源管理，以及永續資訊對外溝通等面向，逐步累積產業端量能，持續提升台東觀光整體競爭力。