中國增加關稅！台灣1水果出口雪崩　農糧署祭4招搶救：邀國人快買

由於中國將鳳梨釋迦進口關稅提高至20%，再加上增值稅9%，導致台東鳳梨釋迦外銷受阻，2021年外銷還有1萬6392噸，去年只剩3631噸，加上受颱風影響，本期產期過度集中，造成收購價格大跌。為穩定農民收益，農業部農糧署除了祭出4大措施因應外，也喊話國人一起購買鳳梨釋迦，支持國產農產品。

鳳梨釋迦價格大跌 政府多元措施穩定農民收益

農糧署表示，114至115年鳳梨釋迦全台收穫面積共2454公頃，台東縣佔99%，預估產量為1萬2761公噸，因受去年楊柳颱風影響，今年期早期果量少，目前目前採收進度約2成，導致外銷啟動延後，且產期集中在1月下旬至2月下旬（春節前後）。

面對即將迎來的採收高峰，農糧署去年12月已邀農業部國際司及試驗改良場、產地農民團體、加工廠及通路商等單位，全面研訂4項產銷措施，以求穩定農民收益，詳細措施內容如下：

一、擴大內需，已有多家農民團體與超商量販通路合作，自今年1月7日起陸續銷售，並透過「台灣優果鮮販企業團購平台」及「農良直賣所」等啟動企業團購。

二、加工方面，輔導廠商採購果品，產製截切鮮果、冷凍果丁、果泥及酒品等多元加工產品，並結合既有及潛在外銷通路，突破檢疫障礙，擴大我國釋迦產品外銷。

三、持續推動轉作及品種更新，以平衡市場供需

四、外銷方面，呼籲業者避免過度仰賴單一市場，並配合農業部提供海外拓銷獎勵，協助業者與海外大型通路對接，合作辦理海外行銷推廣活動，以開拓多元高端國家市場。

國產鳳梨釋迦質優味美 農糧署邀國人一起支持台灣優質農產品

農糧署最後說，每年12月到次年4月正是鳳梨釋迦產季，果品口感Q彈、甜中帶酸且富含營養，目前正值最佳賞味期。籲請國人與機關企業，無論是春節送禮或自家享用，可透過超市、超商、量販通路、台灣優果鮮販企業團購平台、農良直賣所等多元通路採購。農糧署2月9日也將在台北舉辦展售活動，邀請國人屆時前往選購，共同支持台灣優質農產品。