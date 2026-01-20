　
社會 社會焦點 保障人權

康健生技4死案更一審開庭　被害人律師提「張文」請求維持死刑

▲▼ 。（圖／資料照）

▲李鴻淵2022年犯下康健生技公司血案。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

槍手李鴻淵2022年犯下「康健生技」血案，造成4死1傷慘劇，二審遭判3個死刑、1個無期徒刑，其中無期徒刑部分已確定，死刑部分由最高院發回更審。台中高分院今天（20日）更一審開庭，被害人委任律師黃靖閔具狀陳述意見，提到近期發生兇嫌張文隨機殺人案，造成社會人心惶惶，而李鴻淵以行刑式槍殺被害者4人，已是最嚴重情節，達判處死刑要件，請法官維持死刑。

李鴻淵2022年7月14日持槍闖入「牛樟芝教父」賴敏男設立的南投草屯「康健生技」公司廠房，先將所有人關進廁所，再對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男開槍，其中僅賴敏男幸運存活，其餘4人皆是1槍斃命。

南投地院一審將李判處3個死刑、1個無期徒刑，另外持槍部分也判刑並罰金35萬元，合併執行死刑、褫奪公權終身，併科罰金35萬元。二審台中高分院同樣判處3個死刑、1個無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金35萬元。

案件上訴至最高法院，最高院將李的無期徒刑、槍炮部分先行定讞，並將死刑部分送司法院憲法法庭釋憲；憲法法庭2024年做出「113年憲判字第8號判決」，限縮死刑判決適用範圍，最高院也根據判決意旨，認為死刑判決應須鑑定被告的更生教化可能性，但李鴻淵並未鑑定，且李的數個殺人罪應逐一個別量刑，撤銷死刑判決，發回更審。

台中高分院今天下午召開更一審準備庭，承審法官由陳宏瑋擔任，法官向檢察官詢問是否同意由草屯療養院鑑定的精神鑑定報告書之內容，檢察官表示同意，但由於該份報告書的內容有部分英文，請求將英文部分翻譯成中文並說明。

檢察官也聲請調查證據書，並聲請傳喚鑑定人；李的辯護人對此無意見，另向法官聲請一審評議簿，並傳喚台灣大學教授謝煜偉作法律鑑定，法官裁定候核辦，諭知下次開庭將由檢辯對鑑定人進行交互詰問。

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸
快訊／載2台灣遊客　墜機瞬間曝
獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了
獨／一天2餐「菜尾」...女兒被逼40kg減肥至30kg亡
逆子37刀砍殺雙親　蔥油餅夫妻家屬發聲明
川普關稅最快今晚宣判！　美貿易代表：若敗訴「啟動備案」課到底

康健生技李鴻淵死刑判決槍擊案更一審

