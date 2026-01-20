新北市長最新民調！李四川領先15百分點　蘇巧慧：差距在個位數

▲李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

TVBS今（20日）公布最新民調，如果2026新北市長選戰中，在野藍白合推派台北市副市長李四川，則李四川47%，領先綠委蘇巧慧15個百分點，若改派新北副市長劉和然或民眾黨主席黃國昌，則兩人皆低於蘇巧慧，分別落後9個百分點及6個百分點。對此，蘇巧慧稍早回應，從他們自己掌握的民調、各家媒體民調都可以看到，差距其實在個位數間，但各項民調都會列入參考，全力衝刺。

根據民調數據，若藍白合推出李四川，李47%勝過蘇巧慧32%，進一步交叉分析顯示，20-29歲年輕族群有41%支持蘇巧慧，高於李四川的34%，但30歲以上市民支持李四川比例皆高於蘇巧慧。與區域交叉分析顯示，板橋地區民眾對蘇巧慧的支持度最高43%，高於支持李四川的40%，其他地區支持李四川的比例皆高於蘇巧慧。

如果國民黨與民眾黨共同推派黃國昌，與蘇巧慧對決，則蘇巧慧支持度為39%，高於黃國昌的33%，雙方差距6個百分點。若改派劉和然，則蘇巧慧支持度為38%，劉和然的支持度為29%，兩人差距9個百分點。

對該份民調，蘇巧慧回應，從他們自己掌握的民調、各家媒體民調都可以看到，差距其實在個位數間，不過各項民調都會列入參考，全力衝刺、把長跑當作短跑，每天努力勤跑基層、推出好政見，在2026這場選舉帶領新北隊迎向勝利。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，中中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。