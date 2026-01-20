　
地方 地方焦點

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

▲縣府期盼透過園區推動，吸引投資進駐，帶動就業與地方產業升級。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府期盼透過園區推動，吸引投資進駐，帶動就業與地方產業升級。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為推動產業升級轉型、因應全球產業鏈高值化與永續趨勢，雲林縣政府以「九大產業園區政策」為主軸，逐步布局縣內創新科技產業。其中，定位為關鍵材料製造基地的「麥寮綠色產業科技加值園區」，結合麥寮既有石化產業基礎，導入新材料與創新製程，期望成為雲林銜接傳統工業與高科技產業的重要節點。

雲林縣長張麗善今（20）日率縣府城鄉發展處、建設處、地政處及新聞處團隊，於麥寮社教園區舉行園區推展進度說明會，向地方說明規劃內容與最新進展。會中包括麥寮鄉長許忠富、地方民意代表、村里長與地方人士到場關心，並就交通、土地使用與生活機能等議題提出意見。

張麗善表示，縣府自2022年起啟動「擬定麥寮（豐津地區）都市計畫」法定程序，整體規劃面積約176公頃，涵蓋產業專用區、住宅區、商業區，以及公園、停車場等公共設施，希望在產業發展之餘，也能兼顧居住品質與公共機能，打造兼具生產與生活的園區環境。

針對地方關切的聯外道路、道路拓寬及住商用地配置等問題，張麗善表示，縣府已與麥寮鄉公所協調，將配合鄉公所辦理的都市計畫第三次通盤檢討，整合地方意見，逐步調整空間配置，回應居民對宜居環境的期待。

張麗善也說明，未來麥寮綠色產業科技加值園區將以「關鍵材料製造」為發展核心，支援電子、汽車、航太、紡織及包裝等多元產業應用，協助傳統產業提升產品性能與附加價值，成為雲林推動高科技產業發展的重要支點。

麥寮鄉長許忠富表示，園區若能順利推動，將有助吸引產業進駐，增加在地就業機會，帶動地方經濟活絡。鄉公所目前正進行都市計畫第三次通盤檢討，將全力與縣府規劃銜接，使麥寮整體發展更具前瞻性與完整性。

縣府城鄉發展處長林長造指出，依現行規劃，園區未來可提供約7,000個就業機會，年產值估計可達213億元，並取得約30公頃產業用地供招商設廠使用。透過與既有都市計畫檢討相互結合，期盼吸引投資、促進人才回流，進一步提升雲林整體產業競爭力。

張麗善強調，縣府推動產業園區的目的，不僅是引進投資，更希望將在地優勢轉化為長期且穩定的發展動能。隨著九大產業園區逐步到位，雲林將以更完整的產業體系，迎接全球產業變動，朝向農工並進、永續共榮的城市發展方向前行。

▲縣府期盼透過園區推動，吸引投資進駐，帶動就業與地方產業升級。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府團隊向地方說明麥寮都市計畫內容，並蒐集交通與生活機能相關意見。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

 

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

關鍵字：

麥寮園區產業升級關鍵材料就業機會雲林政策

