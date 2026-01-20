　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／阿蘇直升機失聯　火山口北側「疑似發現機體殘骸」

▲▼日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣阿蘇火山今（20）日上午一架觀光直升機失聯，機上載有1名日籍機師及2名台灣籍遊客。根據日媒新消息，阿蘇中岳第一火山口北側區域，疑似發現直升機機體殘骸。

《熊本放送》引述警方最新消息指出，搜救人員在阿蘇中岳第一火口周邊的北側，目視發現了疑似直升機機體的殘骸。目前地面搜救隊伍正緊急趕往現場確認，但受限於火山地形險峻，救援工作面臨相當難度。

直升機失聯時間軸（日本時間）

11:04AM
消防單位接獲直升機乘客的智慧型手機碰撞偵測系統發出「強烈撞擊」通報，但回撥時已無法接通。

11:50AM

位於阿蘇市的「阿蘇卡德利動物樂園」報警表示，旗下一架私營觀光直升機逾時未歸。

12:29PM

日本航空自衛隊接獲災害派遣請求，蘆屋救援隊和新田原救援隊的U-125和UH-60直升機展開空中搜救行動。

機型確認　機上人員年齡曝光

機上2名台灣遊客分別為41歲男性及36歲女性，飛行員則是一名64歲日籍男性。

失聯直升機執行觀光旅遊行程，固定往返於草千里與阿蘇中岳火口，航程約10分鐘，失蹤時正在執行今日第3趟飛行，都是由同一名飛行員執飛。營運該架直升機的公司代理商表示，失聯飛機機型為羅賓遜R44（Robinson R44）。

熊本縣知事木村敬稍早表示，「有資訊顯示乘客為來自台灣的旅客」，並稱已和台北駐福岡經濟文化辦事處取得聯絡，將提供必要支援。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

有關日本熊本縣阿蘇火山今（20日）上午傳出觀光直升機失聯，機上疑似有2名台灣乘客事，外交部回應，我國駐福岡辦事處已於第一時間聯繫熊本縣政府瞭解相關情況，由於目前阿蘇山地區受大霧影響，能見度低，搜救工作仍需時間。外交部已指示我國駐福岡辦事處密切注意相關情形發展，並與日方保持密切聯繫，適時提供國人必要協助。

