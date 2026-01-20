　
生活

快訊／7縣市低溫特報！凍到周五「非常寒冷」

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（20日）下午4時34分針對7縣市發布低溫特報，因今強烈大陸冷氣團南下，明（21日）至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫特報
影響時間：20日下午至21日晚上
＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣
＊黃色燈號(寒冷)：苗栗縣、金門縣

▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷；白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，花東20至22度，中南部20至24度，到了晚上，各地溫度會進一步下降，中部以北及宜蘭夜間低溫只有12至14度，南部及花東夜間低溫14至16度。

另外，大台北及宜蘭地區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區則為多雲到晴的天氣。

氣象署指出，今晚到周五清晨是這波強烈冷氣團影響最明顯的時候，周五白天逐漸回溫，周六日夜溫差大，下周日中南部則要留意局部霧。

資料來源：氣象署

【朋友暫時登出】看到韓國帥哥後　她大腦直接重開機XD

