▲金門名店歲末公益市集尾牙 暖心陪伴弱勢迎新年。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

農曆年前夕，圓頭農牧公司攜手在地餐飲與公益夥伴，於光華園餐廳舉辦歲末公益尾牙，以互動市集形式，邀請晨光基金會服務的150位長者與身心障礙朋友共享溫馨年節時光，現場洋溢濃厚人情味。

圓頭農牧公司20日舉辦「愛心耀晨光、歡喜尾牙暖團圓」公益尾牙同樂會，活動由圓頭農牧、中華美食交流協會與光華園餐廳共同發起，集結多家在地美食品牌，以市集方式取代傳統圍爐，讓參與者能自由挑選餐點，增加互動與生活體驗。

現場共設置10個美食攤位，包含菓子燒、黑人油飯、瓊林水煎包、阿珠媽燒餅及溫記賴家大腸包小腸等，圓頭農牧另準備海鮮粥與牛滴精補充營養，中華美食交流協會則帶來港式點心與台式小吃，餐點豐富多元。金響亮樂團公益演出及古早味童玩、互動遊戲，也讓現場氣氛更加熱絡。

圓頭農牧董事長薛承琛表示，希望透過市集形式，讓長輩與身障朋友在輕鬆的互動中感受被尊重與被需要，企業會依自身能力持續投入公益，成為連結社會善意的橋梁。

金門縣副縣長李文良致詞時肯定企業寒冬送暖的實際行動，也指出民間企業在辦活動是更為細膩且更有溫度的，同時為社會注入正向能量；中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹也表示，未來將持續與地方合作，共同投入公益行列。

晨光基金會創辦人施美珠感謝圓頭農牧長期支持，指出此次活動不僅是尾牙聚會，更是一場充滿回憶與關懷的陪伴旅程，對服務對象別具意義。

此外，妙妙屋庇護工場也攜手圓頭推出新春公益禮盒，結合金門在地食品與庇護工場學員手作點心，讓民眾在送禮之餘，也能以行動支持弱勢自立，將溫暖延續到新的一年。