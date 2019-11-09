蔡英文：競總主委有討論幾個人選！陳菊要擔任是空穴來風

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數60多日，外界好奇總統蔡英文競選辦公室主委人選。總統府秘書長陳菊8日出席活動時表態，自己不適合擔任小英競總主委一職。對此，蔡英文9日受訪時透露，確實主委有幾個人選在討論，不過說陳菊是主委是空穴來風。

陳菊8日到台中神岡，替無黨籍立委洪慈庸助選，對於是否再接蔡英文全國競選總部主委，陳菊表態，因為身為總統府秘書長，「不適合」再擔任總部主委。她強調，「是助選員，會幫蔡總統全力拉票拚連任」。

蔡英文9日受訪時回應，「全國競總的人選，競總都有在討論，有幾個人選。確實說菊姐（陳菊）要擔任主委這個是空穴來風。」





▲總統府秘書長陳菊。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些新聞...

►「不是拿7200萬買房子！」 韓國瑜：我是向銀行貸款

►被爆買7200萬南港豪宅 韓國瑜嗆三立記者：你的問題誤導

►還原真相／韓國瑜7200萬豪宅風波 用「貸款」還賠錢賣掉

更多熱門新聞...

►韓國瑜失業砸7200萬買豪宅 林俊憲酸：庶民出手未免太大方

►韓國瑜7200萬豪宅遭疑「炒房產」 黃國昌：不是說要看見年輕人的痛苦？

►韓國瑜買豪宅 韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

►白白胖胖也是一種美