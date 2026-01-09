洪慈庸創頻道成為YTR！　老公卓冠廷幫打廣告讚：靠自己開拓一條路

記者郭運興／台北報導

前立委洪慈庸在卸下公職後，去年出任台灣智庫副執行長，也在YouTube平台創建頻道。而他的老公、新北議員卓冠廷今（9日）貼出頻道連結表示，「我真的很佩服洪慈庸，她完全靠自己，開拓一條全新的路」，他也與支持者分享洪慈庸頻道的最新影片，喊話邀請大家，給最棒的慈庸大大的讚，未來，他們還要一起介紹很多在地的好吃好玩給大家。

洪慈庸去年11月17日在YouTube平台創建頻道，成為YouTuber，名稱為「慈庸健康生活實驗室」，目前已上傳16部影片、訂閱264位。

▼洪慈庸創立YT頻道。（圖／翻攝自YouTube／慈庸健康生活實驗室）

洪慈庸的老公卓冠廷今日也發文表示，「我真的很佩服洪慈庸，她完全靠自己，開拓一條全新的路」。

卓冠廷表示，慈庸卸任公職後，一邊幫忙他、每天陪小鹿、還開啟了新的興趣，每次大家遇到他都說「我有看你老婆的健康飲食影片」，自己都說「對，我現在也跟著吃很健康」。

卓冠廷提到，自己平常沒有特別分享慈庸的頻道作品，這次她特別規劃，到三峽走訪茶文化，自己超喜歡，也跟著學了很多。

卓冠廷強調，自己要邀請大家，給最棒的慈庸大大的讚，未來，他們還要一起介紹很多在地的好吃好玩給大家，自己把慈庸的頻道資訊貼在連結，請一定要過去看看，會看打會看！

▼洪慈庸、卓冠廷。（圖／競總提供）