政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宣示推動「無菸城市」　蔣萬安：參考國外設置吸菸區或吸菸室

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安接受媒體專訪時宣示，將參考日本東京模式，積極推動「台北無菸城市」計畫，未來擬採取「原則禁止、例外開放」策略，不再僅是畫設禁菸區，而是明確規範僅能在指定區域吸菸，目標在今年底前提出具體方案，徹底改善公共環境品質。蔣萬安今（12日）受訪表示，要做到讓吸菸者與非吸菸者分流，盡可能參考國外做法，來設置吸菸區或吸菸室。

▲▼蔣萬安115年度市長與士林區里長有約。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲蔣萬安115年度市長與士林區里長有約。（圖／記者鄭毓齡攝）

蔣萬安今日上午赴士林區里長座談，對於打造「台北無菸城市」時指出，針對無菸城市確實看到東京做得非常成功，過去他們也是用劃設禁菸區這樣的思維，但同樣也會造成吸菸者到巷弄內吸菸，造成二手菸或菸蒂的問題。

蔣萬安表示，北市府將參考這些國外城市的做法，希望能夠改變思維，也就是「原則禁止、例外開放」。也就是盡可能參考國外做法，來設置吸菸區或吸菸室，但其他區域都希望能夠打造全市無菸的環境，做到讓吸菸者與非吸菸者分流，打造友善的公共環境。

因應新興菸品問題，北市啟動《台北市新興菸品管理自治條例》，規定高中以下學校周邊50公尺內禁止販售、展示加熱菸。市府同時在禁菸場所試辦AI辨識系統，透過即時廣播勸阻違規民眾，並傳送影像通報管理人員，強化執法效率。

01/11 全台詐欺最新數據

不讓TPASS中斷　北北基桃決議地方籌資代墊

不讓TPASS中斷　北北基桃決議地方籌資代墊

今年度中央政府總預算案在立院卡關，中央補助地方公共運輸定期票TPASS連帶受到影響，尤其基北北桃、桃竹竹苗一日生活圈每天有龐大通勤族，北北基桃今（12日）共同開會因應，並做出兩點決議，建議TPASS基北北桃都會通定期票補貼款「仍以地方政府先行籌資代墊」；四市期盼，中央也應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓服務不致中斷。

蔣萬安喊話賴清德應「循陳水扁前例」

蔣萬安喊話賴清德應「循陳水扁前例」

4市商討TPASS方案　蔣：政院必須跟立院溝通

4市商討TPASS方案　蔣：政院必須跟立院溝通

無關官位或帥氣！　悠遊卡公司董事大讚蔣萬安：有領導者溫度

無關官位或帥氣！　悠遊卡公司董事大讚蔣萬安：有領導者溫度

北市晚間火警！星巴克員工撲救被讚爆

北市晚間火警！星巴克員工撲救被讚爆

