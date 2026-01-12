　
生活 生活焦點

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了　網懂：犯大忌

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲店家貼心一句「今天也是一樣嗎」，竟然嚇跑熟客。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

千萬別裝熟？一名飲料店透露，一位天天報到的熟客，連續兩個月都點同款飲品，他某天主動問「今天也是一樣的嗎？」結果對方不再來消費了。文章引發討論，大票人坦言，「I人大忌！被記住真的超不舒服的」、「不想被特別注意到」。連其他店家也共鳴「多聊一句客人就不來了！」

「今天也是一樣嗎？」引爆I人防衛心

一名手搖飲料店在Threads表示，店裡有位熟客幾乎天天光顧，連續兩個月都點同一款飲品。某天，當這位熟客一如往常走進店裡時，店員出於貼心，在對方還沒開口前就主動詢問「今天也是一樣的嗎?」沒想到，自那天之後，這位熟客就再也沒有出現過，讓店員至今仍感到困惑不解。

I人集體崩潰：被記住是社交夢魘

不少網友直言，I人最大的忌諱就是被記住，「不要碰極度I人心中最柔軟的那一塊」、「真的別問，當店家跟我裝熟之後，通常就不再去消費了」、「+1，還有每次去探新店，東西好吃，但老闆太熱情也會被我列為拒絕往來戶」、「I人大忌！被記住真的超不舒服的，但也不至於到再也不去，只是怎樣都不會主動問候跟裝熟，而且探新店太多變數也需要勇氣」、「真的不要問，如果想跟你聊天，就會主動找你了，身為I人的我，不想被特別注意到我只想好好的吃東西」。

不少店家也遇過類似經歷，建議真的別跟客人裝熟了，「真的不要問啊～那些客人很希望他可以隱形到你不會注意他，我都把自己當健忘症，每天都假裝第一天看過他」、「寵物美容業路過，有隻狗狗洗澡非常激動，洗澡到第三次終於進步了，跟主人說了之後，從此就再也沒有看過他了」、「真的很神奇，多聊一句客人就不來了」、「我現在已經學會看這個客人是不是想聊天跟想不想被記住了，開店做生意好難啊～還要會讀心術」。

連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

