國際

德黑蘭「滿地屍袋」成露天太平間！　伊朗示威544死悲慘畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗當局血腥鎮壓街頭示威，美國人權活動新聞社（HRANA）已確認全國共496名示威者及48名安全人員死亡，另有1萬600人被拘留。德黑蘭消息人士11日形容，「這裡的情況非常非常糟糕，我們有很多朋友被殺。他們發射實彈，街道像戰區一樣滿是鮮血」，BBC在德黑蘭附近一處停屍間的畫面中就發現約180個屍袋。

▲▼ 伊朗示威，德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿以黑色屍袋包裹的屍體。（圖／路透）

▲ 德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外排滿以黑色屍袋包裹的屍體。（圖／路透）

川普聽取軍事打擊簡報　伊朗警告以色列成目標

美國總統川普10日放話稱伊朗「尋求自由」之際，美國已做好準備「隨時提供協助」。CBS引述美方官員透露，川普已聽取對伊朗軍事打擊選項的簡報，其他可能手段包括加強對反政府勢力的網路支援、使用網路武器攻擊伊朗軍方，或實施更多經濟制裁。面對美方威脅，伊朗國會議長警告，若美國發動攻擊，以色列及美軍在該區域的軍事與航運中心都將成為「合法目標」。

示威者被判「真主敵人」可處死刑

這波抗爭最初因通膨飆升而起，如今已演變成要求終結最高領袖哈米尼神職統治的反政府運動。伊朗檢察總長阿薩德（Mohammad Movahedi Azad）警告，任何參與抗議者將被視為「真主的敵人」，此罪名可處死刑；哈米尼則稱示威者是「一群破壞分子」，目的是「取悅」川普。

伊朗政府11日宣布全國哀悼3天，稱死者為「對抗美國與以色列的民族戰役中犧牲的烈士」。多家醫院員工向BBC證實，近日收治大量死傷示威者。BBC波斯語頻道證實，拉什特市（Rasht）一家醫院9日晚間就運來70具遺體，德黑蘭一名醫護人員表示，「大約38人死亡，許多人剛上急診床就……年輕人的頭部、心臟都有直接槍傷，很多人甚至來不及送到醫院。」

▲▼伊朗示威，11日民眾為喪命的安全部隊成員及平民送葬。（圖／路透）

▲ 11日民眾為喪命的安全部隊成員及平民送葬。（圖／路透）

網路封鎖難擋真相　殘忍畫面流出

由於伊朗政府8日起實施網路封鎖，BBC等國際媒體無法在該國境內進行報導，但仍有部分畫面流出，包括德黑蘭省法醫中心停屍間的畫面，約180具被包裹的屍體暴露在室外，還可聽見民眾尋找親人的哀號聲。

BBC證實的多支影片顯示，伊朗第二大城馬什哈德（Mashhad）爆發激烈衝突，蒙面示威者躲在垃圾桶與火堆後方，遠處是一排安全部隊，一輛疑似公車的車輛陷入火海，現場傳來多聲槍響及敲鍋打鼓聲。德黑蘭10日晚間一段畫面中，抗議者佔領吉沙區（Gisha）街道，普納克廣場（Punak Square）傳來敲鍋聲，赫拉維區（Heravi）則有群眾遊行呼籲終結神職統治。

末代王子喊話示威者：我很快會在你們身邊

流亡美國的伊朗末代國王之子巴勒維（Reza Pahlavi）11日發文向示威者喊話，稱川普「仔細觀察了你們難以言喻的勇氣」，並承諾「我知道我很快就會在你們身邊」。他宣稱伊斯蘭共和國面臨「雇傭軍嚴重短缺」，「許多武裝與安全部隊已離開工作崗位或不服從鎮壓命令」，但BBC無法證實此說法。

這波抗爭是2022年艾米尼（Mahsa Amini）事件引發的「女性、生命、自由」起義以來最大規模示威，當時幾個月內有逾550人遇害、2萬人被捕。

01/11

