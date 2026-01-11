獨／林岱樺剪超激短髮　設計師曝：櫻木花道「變更強」的決心　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長初選倒數關頭，民進黨立委林岱樺以「帥氣短髮」亮相鳳山大車掃，震撼全場。外界對她急遽的造型轉變議論紛紛，只是對於她的剪髮動機，她只回應「昨日種種，譬如昨日死；今日種種，譬如今日生」。而《ETtoday新聞雲》也訪問到這次幫林岱樺「操刀」的髮型設計師，還原剪髮背後的情緒、象徵與決心。

▲林岱樺跟設計師貝蒂（黑衣）約好剪髮 。（圖／記者吳奕靖攝）

剪髮原因曝光 設計師還原「櫻木花道瞬間」

記者接到線報趕到髮廊的時候，已經看到林岱樺正在剪頭髮，對於記者出現，林岱樺非常驚訝，還反問記者為何會出現在這裡，對於記者詢問為何想要剪超短髮型？林岱樺則是沒有回答，僅微笑說「帥吧！我要變更強」，讓記者是一頭霧水，林岱樺大約在髮廊停留不到30分鐘就離開，記者只好轉向詢問她的設計師。

設計師貝蒂表示，這次剪髮也是突然接到林岱樺電話，當時只有說要換造型，同時傳了一張照片給我，「她把照片傳給我，一看竟然是櫻木花道。」對於林怎麼會想要剪這麼短的髮型，讓她頗為驚嚇，不過後來「那個畫面一瞬間就浮現出來了」。

▲設計師貝蒂對於林岱樺的「超短髮」要求也非常吃驚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲設計師貝蒂透露林岱樺除了約時間之外，還傳了一張「櫻木花道」圖給她 。（圖／記者吳奕靖攝）

設計師揭女性鮮少剪極短髮 她為何敢剪？

貝蒂進一步解釋《灌籃高手》當中，櫻木花道頂著平頭造型登場的帥氣度，同時喊著「我要變更強」，所以貝蒂認為這個造型或許代表著林岱樺的決心，象徵著強烈的自我突破意念。對於林岱樺要求「剪到超短」，設計師也透露自己曾勸阻，「我也嚇到，她怎麼會突然想剪這麼短？」但他說，當林岱樺坐上椅子時，那種決心明明白白，「她給我的感覺就是：她真的很堅定，為了讓自己更好，她是下了決心的。」所以，也沒多所勸阻，只是要減到那麼短？貝蒂說：「我也要顧到我自己的口碑，所以權衡一下，就沒下重手。」

設計師一度勸阻 擋不住她的決斷

而記者問到一般女性會在什麼情況下剪到這麼短？設計師貝蒂直言：「一般女性其實不會剪這麼短。」她說，只有兩種情況會讓人做這樣的決定，那就是「想重新來過」與「想變得更強大」，「那是一種更堅定的心，是一種意念上的重啟。」

記者也詢問設計師怎麼看林岱樺的新造型，設計師笑著說：「蠻適合的啊！你們看，她真的很適合，蠻帥的、真的蠻帥的。」只是林岱樺這次以「櫻木花道式」髮型登場，也讓外界重新感受到她在初選最後階段的強烈訊號：重新出發、放下包袱、專注挑戰。

▲林岱樺頂著新造型掃街時說：為了高雄，我要變更強。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺剪超短髮型 。（圖／記者吳奕靖攝）

