　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／林岱樺剪超激短髮　設計師曝：櫻木花道「變更強」的決心　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長初選倒數關頭，民進黨立委林岱樺以「帥氣短髮」亮相鳳山大車掃，震撼全場。外界對她急遽的造型轉變議論紛紛，只是對於她的剪髮動機，她只回應「昨日種種，譬如昨日死；今日種種，譬如今日生」。而《ETtoday新聞雲》也訪問到這次幫林岱樺「操刀」的髮型設計師，還原剪髮背後的情緒、象徵與決心。

▲林岱樺跟設計師貝蒂（黑衣）約好剪髮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林岱樺跟設計師貝蒂（黑衣）約好剪髮 。（圖／記者吳奕靖攝）

剪髮原因曝光　設計師還原「櫻木花道瞬間」

記者接到線報趕到髮廊的時候，已經看到林岱樺正在剪頭髮，對於記者出現，林岱樺非常驚訝，還反問記者為何會出現在這裡，對於記者詢問為何想要剪超短髮型？林岱樺則是沒有回答，僅微笑說「帥吧！我要變更強」，讓記者是一頭霧水，林岱樺大約在髮廊停留不到30分鐘就離開，記者只好轉向詢問她的設計師。

設計師貝蒂表示，這次剪髮也是突然接到林岱樺電話，當時只有說要換造型，同時傳了一張照片給我，「她把照片傳給我，一看竟然是櫻木花道。」對於林怎麼會想要剪這麼短的髮型，讓她頗為驚嚇，不過後來「那個畫面一瞬間就浮現出來了」。

▲林岱樺跟設計師貝蒂（黑衣）約好剪髮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲設計師貝蒂對於林岱樺的「超短髮」要求也非常吃驚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林岱樺跟設計師貝蒂（黑衣）約好剪髮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲設計師貝蒂透露林岱樺除了約時間之外，還傳了一張「櫻木花道」圖給她 。（圖／記者吳奕靖攝）

設計師揭女性鮮少剪極短髮　她為何敢剪？

貝蒂進一步解釋《灌籃高手》當中，櫻木花道頂著平頭造型登場的帥氣度，同時喊著「我要變更強」，所以貝蒂認為這個造型或許代表著林岱樺的決心，象徵著強烈的自我突破意念。對於林岱樺要求「剪到超短」，設計師也透露自己曾勸阻，「我也嚇到，她怎麼會突然想剪這麼短？」但他說，當林岱樺坐上椅子時，那種決心明明白白，「她給我的感覺就是：她真的很堅定，為了讓自己更好，她是下了決心的。」所以，也沒多所勸阻，只是要減到那麼短？貝蒂說：「我也要顧到我自己的口碑，所以權衡一下，就沒下重手。」

設計師一度勸阻　擋不住她的決斷

而記者問到一般女性會在什麼情況下剪到這麼短？設計師貝蒂直言：「一般女性其實不會剪這麼短。」她說，只有兩種情況會讓人做這樣的決定，那就是「想重新來過」與「想變得更強大」，「那是一種更堅定的心，是一種意念上的重啟。」

記者也詢問設計師怎麼看林岱樺的新造型，設計師笑著說：「蠻適合的啊！你們看，她真的很適合，蠻帥的、真的蠻帥的。」只是林岱樺這次以「櫻木花道式」髮型登場，也讓外界重新感受到她在初選最後階段的強烈訊號：重新出發、放下包袱、專注挑戰。

▲林岱樺頂著新造型「小平頭」掃街，非常吸引目光 。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺頂著新造型掃街時說：為了高雄，我要變更強。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺跟設計師貝蒂（黑衣）約好剪髮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林岱樺剪超短髮型 。（圖／記者吳奕靖攝）

【相關新聞閱讀】

林岱樺鳳山掃街造勢！超短髮造型搶眼　18字曝剪髮原因

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

Energy今天不16蹲 改來〈GO!〉了

政治熱門新聞

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

2026國民黨大敗　媒體人估丟5縣市

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

綠高雄市長初選民調　4參選人齊喊話

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

初選民調勝出！賴瑞隆致電3戰友表達謝意

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

蔡正元將入獄　曝三中案「馬英九籌不出資遣費」

即／賴瑞隆初選勝出！許智傑發聲道恭喜

更多熱門

相關新聞

林岱樺鳳山掃街造勢　18字曝剪髮原因

林岱樺鳳山掃街造勢　18字曝剪髮原因

民進黨高雄市長初選進入最後一天，立委林岱樺在今天（11日）下午在鳳山展開大車掃街，現場最吸睛是她頂著超短髮全新造型登場。面對媒體詢問，她僅留下一句：「為了高雄，我要變更強。」隨即上車開始掃街，為初選最後倒數投下震撼彈。

林岱樺超短髮造型亮相　民眾議論

林岱樺超短髮造型亮相　民眾議論

林岱樺強調不會脫黨參選　前提是初選公平正當

林岱樺強調不會脫黨參選　前提是初選公平正當

獨／曾喊司法介入初選！林岱樺：有人要我退場

獨／曾喊司法介入初選！林岱樺：有人要我退場

南高屏同盟！黃偉哲高雄力挺賴瑞隆

南高屏同盟！黃偉哲高雄力挺賴瑞隆

關鍵字：

林岱樺超短髮初選高雄市長櫻木花道民進黨

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面