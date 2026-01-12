綠高雄市長初選民調今晚6點啟動　4戰將最後喊話：在家顧電話

▲綠高雄市長初選民調今晚6點啟動，許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺最後衝刺（圖左至右）。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選民調將於今晚6點啟動！立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆廝殺激烈，在最後倒數關鍵時刻，紛紛把握最後機會向市民最後請託，最終誰能出線，代表民進黨參戰高雄市長大選，民進黨最快將於明早10點半公布結果。

高雄市、台南市、嘉義縣的民進黨縣市長初選民調，根據民進黨中央抽選結果，今日晚間6點到10點半將從高雄率先啟動，由3家民調公司，各完成1200份有效樣本決定誰能出線。據了解，相關結果將於隔（13）日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標，將於10時30分邀請參選人或其代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。

▲邱議瑩站路口向市民請託，請大家幫忙顧電話。（圖／記者賴文萱翻攝）

在最後關鍵倒數時刻，邱議瑩一早率領市議員、市議員參選人一同站在苓雅區中正二路口向市民請託，她表示，高雄市長初選民調就是今晚！請大家今晚幫忙顧電話、唯一支持邱議瑩，強調「高雄需要一位最能延續陳其邁、最有魄力跟最經的起檢驗的市長，今晚請大家幫忙顧電話。」

▲賴瑞隆一早站路口向市民問早，呼籲支持者今晚在家顧電話。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆今日清晨也在眾多市議員及參選人陪同下，於博愛二路與明誠二路口站路口，向通勤朋友問早致意。他指出，他收到黨部通知，今天要進行高雄市長初選民調電話，他要拜託支持賴瑞隆的市民朋友，今晚在家顧電話、挺瑞隆，為高雄未來做出最重要的選擇。

▲林岱樺以極短髮展現決心，強調她唯一的靠山是高雄市民。（圖／記者賴文萱翻攝）

林岱樺在昨日突然以「極短髮」新造型亮相，她以《灌籃高手》櫻木花道剃短髮作比喻：那是一種「歸零再上場」：少一點口水、多一點防守；少一點分心、多一點訓練。她強調，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民，拜託支持者務必「顧電話、挺岱樺」，接到民調勇敢表態「唯一支持林岱樺」，一起守住制度、守住高雄的未來。

▲許智傑懇請市民讓他能代表民進黨爭取市民託付。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑把握最後倒數幾小時，下午2點半將在夫人陪同之下，要在鼓山區進行最後車隊掃街，他呼籲鄉親把握關鍵時刻，接到民調電話時堅定表態：「唯一支持許智傑！」讓他能代表民進黨爭取市民託付，持續為高雄打拚，帶領城市邁向更具競爭力的國際舞台。