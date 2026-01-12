快訊／發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

記者蘇靖宸／台北報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉6日晚駕駛編號6700的F-16V戰機，疑因模組化任務電腦（MMC）故障釀失聯。國防部長顧立雄今（12日）表示，持續進行搜索中，目前做黑盒子定位時，發現有一些斷斷續續的訊號出來，待海象好時船隻會出港做進一步動作，有任何進展會再報告。

▲國防部長顧立雄12日到立法院。（圖／記者湯興漢攝）

辛柏毅6日駕駛上述F-16V戰機（機號6700）自空軍花蓮基地起飛執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，透過無電線呼叫「Two Lost」（2號機與長機失散）、「我現在高度一直在下降」，且三度呼叫跳傘。空軍表示，該機晚間7時28分30秒時，高度1700呎，於花蓮南面36海浬處光點消失。

針對目前辛柏毅搜救進度，顧立雄12日在立法院受訪時表示，據他了解，海軍派62艘次艦艇，海巡也相應派出62艘次艦艇，無人機出動16架，第二作戰區則沿花蓮到台東不斷搜索，總計1206人次，持續進行搜索中。

顧立雄說，現在派專業船隻去做黑盒子定位，現在有一些斷斷續續訊號出來，還要進一步確認，然海象實在不好，船隻無法出港；一旦海象好的時候，船隻能出港，將再進一步確定黑盒子定位，有任何進展再報告。