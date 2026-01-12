　
政治

快訊／發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

記者蘇靖宸／台北報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉6日晚駕駛編號6700的F-16V戰機，疑因模組化任務電腦（MMC）故障釀失聯。國防部長顧立雄今（12日）表示，持續進行搜索中，目前做黑盒子定位時，發現有一些斷斷續續的訊號出來，待海象好時船隻會出港做進一步動作，有任何進展會再報告。

▲▼立法院外交及國防委員會邀國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄12日到立法院。（圖／記者湯興漢攝）

辛柏毅6日駕駛上述F-16V戰機（機號6700）自空軍花蓮基地起飛執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，透過無電線呼叫「Two Lost」（2號機與長機失散）、「我現在高度一直在下降」，且三度呼叫跳傘。空軍表示，該機晚間7時28分30秒時，高度1700呎，於花蓮南面36海浬處光點消失。

針對目前辛柏毅搜救進度，顧立雄12日在立法院受訪時表示，據他了解，海軍派62艘次艦艇，海巡也相應派出62艘次艦艇，無人機出動16架，第二作戰區則沿花蓮到台東不斷搜索，總計1206人次，持續進行搜索中。

顧立雄說，現在派專業船隻去做黑盒子定位，現在有一些斷斷續續訊號出來，還要進一步確認，然海象實在不好，船隻無法出港；一旦海象好的時候，船隻能出港，將再進一步確定黑盒子定位，有任何進展再報告。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

傳花蓮外海出現浮油？軍方：搜尋後未發現

傳花蓮外海出現浮油？軍方：搜尋後未發現

空軍花蓮基地一架F-16V戰機6日夜間執行訓練時失聯，飛官辛柏毅至今下落不明。空軍表示，飛官當時疑似在花蓮豐濱外海約10浬處跳傘，各單位連日不分晝夜投入搜救。針對外界關注是否出現飛機失事相關油污，軍方指出，已協調海巡艦艇前往通報座標巡察，但並未發現任何油污情事。

F-16V搜救線索！　軍事粉專花蓮外海發現「浮油」 曝關鍵座標

F-16V搜救線索！　軍事粉專花蓮外海發現「浮油」 曝關鍵座標

不用逐段標【無】了！　國防部改制非機密文件「封面標7字」

不用逐段標【無】了！　國防部改制非機密文件「封面標7字」

辛柏毅失聯　顧立雄代表總統慰問

辛柏毅失聯　顧立雄代表總統慰問

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

關鍵字：

F-16V顧立雄空軍辛柏毅

讀者迴響

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

免費訂閱《ETtoday電子報》
