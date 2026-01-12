快訊／頭份槍擊增至2傷！狂徒副駕隔窗連轟6槍...囂張攔車畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市今（12）日清晨發生街頭槍擊喋血案。兩派人馬疑因喝酒糾紛相約談判，結果演變追逐逼車，一方轎車遭攔下，嫌犯朝車內連開數槍，黎、李2男腳部受傷自行就醫，槍手丟下休旅車逃逸，地上殘留6顆彈殼，警方蒐證時在休旅車查獲改造1支改造手槍和11發子彈，目前帶回2名關係人釐清案情中。

▲頭份市槍擊案，警方在犯案休旅車上查獲1支改造手槍和11發子彈，帶回2名關係人釐清案情中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，頭份市下公園今天清晨5時許發生槍擊案件，警方現場遺留休旅車後車廂查獲改造手槍1支、子彈共11發等犯案工具，共乘轎車的黎男（23歲）與李男（29歲）腳部受傷，黎步行就近為恭醫院就醫，李由友人開車接應到新竹就醫。

警方調查，嫌犯供稱係因喝酒產生嫌隙相約談判，黎男駕車行經中正路下公園前，遭後方一輛馬自達休旅車橫切車頭攔截，黎男見狀試圖衝撞脫困，但休旅車上2人下車，迅速移動到黎男車輛的副駕駛座方位，隔著車窗玻璃連續射擊至少2槍。不過，警方事後採證時，在路面找到6顆彈殼。

據指出，開槍嫌犯犯案後跟林姓男子棄車離開現場，但黎男友人隨後到場，持角鐵朝休旅車玻璃猛砸洩憤。警方隔離現場調查時，林姓男子返回休旅車想要取物時，因事跡可疑遭警方留置盤查，隨後在休旅車內查獲槍枝及子彈，林男否認持有槍械和開槍；警方循線苗栗市帶回休旅車葉姓車主到案，葉辯稱：車子長期借給友人開，否認涉及槍擊案，警方正調閱相關影像釐清案情。