澳洲籲公民立即離開伊朗！　空域可能隨時關閉

▲伊朗反政府示威蔓延全國各地。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲更新對伊朗的旅遊警示，建議滯留伊朗的澳洲公民立即離境，現階段仍有商業航班可搭乘，但航班選擇正在減少中，空域關閉、航班取消的狀況可能隨時發生，屆時恐將無法離開。

9 NEWS報導，伊朗受全國性大規模抗議活動影響，當地安全局勢極度不穩，境內通訊受阻，包括網路。澳洲駐伊朗使館已暫停運作，澳洲政府在當地提供領事協助的能力極為受限。

領空隨時關閉 航班選擇變少

澳洲外交暨貿易部海外旅遊資訊網Smartraveller警告，儘管從伊朗離境的商業航班仍在運作，但航班選擇已經越來越少，且狀況隨時發生變化，「空域關閉和航班取消可能很快就會發生，導致無法離開」，敦促所有身在伊朗的澳洲公民立即離境。

Leave Iran now. Commercial options to depart are still available but becoming more limited. Airspace closures and flight cancellations could happen soon, making it impossible to leave later. There may be further telecommunications blackouts. (1/3) — Smartraveller (@Smartraveller) January 12, 2026

澳洲官方旅遊警示平台Smartraveller還表示，伊朗安全部隊對抗議示威活動採取強硬措施，許多抗議者和旁觀者受傷、被殺或被拘留，「要避免參加公共集會與抗議活動，澳洲公民面臨被拘留的高風險，包括雙重國籍者」。

官方呼籲，若公民選擇留在伊朗境內必須自行承擔安全風險，準備長期避難所需，儲備足夠的食物、飲水及藥品。