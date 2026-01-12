哈米尼PO文開戰！　把川普「畫成棺材」狠酸：很快就會被推翻

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗近日爆發全國性示威，而當局的血腥鎮壓也使得這場抗議規模持續擴大。美國總統川普更放話稱，「美國準備好幫忙了！」暗示將隨時出擊。對此，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在X官方帳號發布一幅諷刺漫畫，將美國總統川普描繪成正在崩塌的法老王石棺，並附上「這個人也會被推翻」的警告文字，直接嗆聲反擊。

▲哈米尼PO文，將川普畫成石棺。（圖／翻攝自X）



根據CNN報導，這幅漫畫將川普以古埃及風格的石棺呈現，石棺表面刻有象形文字裝飾，棺木上繪製著美國國旗與國徽圖騰。值得注意的是，整座石棺呈現龜裂與崩解的狀態，漫畫上方還標註「就像法老王一樣」的字樣，暗示川普將步上古代暴君的覆滅命運。

哈米尼在貼文中特別點名多位歷史上的統治者，包括古埃及法老王、聖經創世紀中的尼姆羅德（Nimrod），以及伊朗巴勒維王朝的禮薩汗（Reza Khan）與穆罕默德·禮薩（Mohammad Reza）等人。他強調這些統治者都在權力巔峰時遭到推翻，藉此警告川普也將面臨相同下場。

哈米尼的官方帳號寫道，「那個傲慢地坐在那裡、對全世界指手畫腳的傢伙，他也應該知道，世界上的暴君和驕傲自大的人，例如法老王、尼姆羅德、禮薩汗、穆罕默德·禮薩等人，通常都是在他們最驕傲的時候被推翻，這個人也會被推翻。」

▲美國總統川普揚言介入伊朗暴動。（圖／達志影像／美聯社）



川普10日在社群媒體寫道，「伊朗正在追求自由，可能前所未有。美國準備好幫忙了！！！」美國媒體更報導，川普已聽取針對伊朗的軍事打擊簡報，若伊朗政府對示威者使用致命武力，美國將「隨時出擊」。不過截至11日，他尚未公開是否做出最終決定。