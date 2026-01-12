不讓TPASS中斷　北北基桃決議總預算審完前「地方籌資代墊」

▲總預算未審TPASS將斷炊。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年度中央政府總預算案在立院卡關，中央補助地方公共運輸定期票TPASS連帶受到影響，尤其基北北桃、桃竹竹苗一日生活圈每天有龐大通勤族，北北基桃今（12日）共同開會因應，並做出兩點決議，建議TPASS基北北桃都會通定期票補貼款「仍以地方政府先行籌資代墊」；四市期盼，中央也應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓服務不致中斷。

台北市交通局長謝銘鴻會後代表說明開會結論，要求中央盡力溝通協調，提出應變計劃。謝銘鴻表示，公共運輸定期票TPASS是中央和地方的共同重大政策，應以考量民眾福祉為優先，為落實重大民生政策，先用地方補助款代墊支應。

謝銘鴻說，北北基桃四市共同期盼，中央也應盡力溝通協調，提出應變計劃，讓預算早日通過，福利不要中斷。

北北基桃4市開會兩點決議，第一、TPASS屬於中央與地方政府重大政策，應考量以民眾福祉為重。為落實此重大政策，建議TPASS基北北桃都會通定期票補貼款仍以地方政府先行籌資代墊。第二、此為攸關全國通勤民眾的重要民生政策，四市期盼，中央也應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓服務不致中斷。