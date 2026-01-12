1部44元多買還打折！　陸女「賣色情影片」獲利16萬元被判刑

▲女子賣淫穢影片獲利16萬元。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國浙江一名「90後（指西元1990後出生）」女子，因長期透過微信販售淫穢影片牟利，遭法院判刑。浙江省浦江縣人民法院日前公布判決結果，認定龍姓女子涉犯販賣淫穢物品牟利罪，判處有期徒刑1年9個月，緩刑2年，並處罰金4萬元（人民幣，下同，約台幣17.9萬元）。

據《大河報》報導，法院審理查明，龍女自2020年2月至2025年5月期間，利用個人微信帳號，先以支付會員費方式加入多個淫穢影片分享群組，再將群內影片另行對外販售，價格依數量不同，分別為一部10元（約台幣44元）、兩部15元（約台幣67元）、三部20元（約台幣89元）不等，交易對象為不特定人士。

▲女子透過微信群組販售。（示意圖／翻攝自微博）

判決書指出，2025年5月，龍女曾以30元（約台幣134元）價格，向陳姓男子販售5部淫穢電影，拆分為56段影片，其中44段經鑑定屬淫穢物品；另也向何姓等人出售16部淫穢電影，共109段影片，其中103段被確認為淫穢影片。

除直接販售影片外，龍女還透過介紹他人加入相關猥褻影片分享群牟利，依人數不同收取68元至128元不等費用（約台幣305至574元）。至案發為止，其累計非法獲利達36284元（約台幣16萬元）。案發後，龍女已全數退繳違法所得。

法院認為，龍女以牟利為目的販賣淫穢物品，行為已觸犯刑法相關規定，惟其到案後如實供述犯罪事實，具有坦白情節，依法得以從輕處罰，遂作出上述判決，並依法沒收其退繳的違法所得，上繳國庫。