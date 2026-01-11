停砍年金修法！銓敘部：18萬退休公教替代率需重審　暫發放原退休金

▲銓敘部長施能傑。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院去年12月三讀修正通過攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正案。銓敘部於書面報告表示，因有近18萬已退休公務人員之退休所得替代率尚需重新審定，銓敘部刻正依新修正規定進行相關作業系統調整，時程推估約需半年，故在完成重新審定之前，暫先依原規定發給退休金，待相關系統修正完成，即據以重新審定退休人員每月退休（職）所得，再依規定辦理。

立法院會去年12月12日三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」修正案，自民國113年1月1日停止適用附表三逐年下降所得替代率，且當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討適當調整。

立法院司法及法制委員會明（12日）邀請考試院秘書長、銓敘部長等針對「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案之具體執行措施」進行專題報告，並備質詢。

銓敘部長施能傑在書面報告指出，退撫法修正條文自民國114年12月28日起生效，銓敘部本於合法合憲處理原則，已於今年1月2日下達通案執行措施。

銓敘部表示，依法律生效規定，退休公務人員於法律生效後的退休所得替代率，應依修正後規定，改以退撫法附表三所列112年1月1日至112年12月31日之退休所得替代率上限認定；於法律生效「114年12月27日以前」之退休所得替代率則仍應依原規定辦理。

針對114年12月27日以前已審定之退休案，銓敘部說，因有近18萬已退休公務人員之退休所得替代率尚需重新審定，銓敘部刻正依新修正規定進行相關作業系統調整，時程推估約需半年，故在完成重新審定之前，暫先依原規定發給退休金，待相關系統修正完成，即據以重新審定退休人員每月退休（職）所得，再依規定辦理。

有關114年12月28日以後審定之退休案，銓敘部指出，自法律生效日以後審定之退休案，都已依修正後規定，以退撫法附表三所列112年1月1日至112年12月31日之退休所得替代率上限審定退休所得替代率，至於每月退休（職）所得部分，亦須配合調整資訊系統始得計算，基於作業之一致性，故亦暫依原規定給與標準核計，往後配合前述作業時程，併同依規定辦理。

修正後第67條規定，中央主計機關發布之CPI累計成長率達5%時，即進行相關定期退撫給與調整作業並按成長率調整之，銓敘部表示，屆時調整適用對象以調整方案實施時，仍在支領定期退撫給與者為範圍，包括修法前、後退休生效者。

最後，銓敘部強調，配合退撫法修正，銓敘部於權責事項已進行相關執行措施，其中退撫法第37條及第38條規定須重新審定退休公務人員退休所得替代率之作業，數量龐大，仍須一定作業時間且須兼顧承辦同仁工作負荷，無法立即改依修正後規定計發退休金，銓敘部會積極進行相關系統調整作業，儘速依法完成重新審定作業。