藍白擬「拆審總預算」綠營支持否？　鍾佳濱：表決時是難題

▲鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算上周在立法院會六度卡關，未能付委審查。因引起民怨，國民黨團有意先挑出幾筆預算，包含TPASS、治水預算、生育補助、學校校舍整建等先行審查。民進黨團也批評，在野黨把自己當土皇帝，一定要民眾敲碗、引起民怨，才願意個別處理。媒體也詢問，若屆時國會表決，黨團立場為何？民進黨團坦言是難題，在野黨希望演一齣假戲，逼行政院執行，難道行政院又要幫藍白在野黨擦屁股了嗎？

對於藍白把總預算拆開處理，民進黨團立場投票時立場為何？鍾佳濱坦言，「這是前所未有的難題」，如果最後總預算還是拆開表決，因為立法院不按照議事的既定規定或慣例來執行，結果通常會被宣告違憲，憲法法庭多次的憲判都再度重申這個立場。

鍾佳濱指出，雖然憲法法庭尊重國會自主及國會內部自治自律，但如果國會沒有依據憲法授權，建立民主國法治國的原理，依照既有法律規定審查人民權益，沒有落實這些規定，未來結果就是跟憲法判決的解釋衝突，結果就是無效。

鍾佳濱表示，如果在野黨堅持一意孤行，這樣的做法在人民眼裡就是做假戲，「你明明知道這樣是違憲」，那違憲的立法院決議是無法執行的，行政機關也已清楚明白的表示，「明知山有虎，偏向虎山行」，明知程序違憲無效，還裝模作樣作秀，說人民的急迫性需要、民生需要、地方補助需要，卻假裝與民同在，這個會被看穿、看破手腳。

陳培瑜則補充，他們就是想要讓人民覺得弄假成真，在立法院演一齣假戲，「我藍白支持新興計畫 」，然後在立法院提案，再三讀表決通過，逼行政院就要去執行，但行政院當然沒有辦法執行，難道行政院又要幫藍白在野黨擦屁股了嗎？這是台灣人民不願見到的，明明做錯事的是藍白，不認真上班的是藍白，不上課去校外教學就是黃國昌，以上的情況，民進黨團沒有辦法接受。