70萬YouTuber停更逾1年！成員預告「要上大菜了」：我要拍一部A片

▲鍾佳播。圖與本文無關。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube頻道「反正我很閒」擁有72.2萬人訂閱，有多支影片非常紅。該頻道已經超過一年沒有更新了，但沒想到，成員鍾佳播今（12）日就在臉書宣布「要上大菜了」，從他釋出的短影片可見，他喊出「我要拍一部A片！」影片曝光後，就引起網友熱議。

台灣A片無聊？鍾佳播喊「我要拍一部A片」

鍾佳播在臉書粉專上發布「預告」，說他要準備上大菜了，有人要猜猜看，「這齣」會長怎樣嗎？片長大概是40分鐘。

鍾佳播也附上一段短影片，他先在片中喊出「我要拍一部A片！」接著拋問，大家不覺得台灣的A片很無聊嗎？就是男生一直講話，場景也差不多，他覺得演員需要有人指導，而他做得到這件事。

於是鍾佳播找到「我的檔期有限公司」談互惠的可能性，也找嘻哈廠牌「顏社」創辦人詢問做配樂的意願，接著又找來知名YouTuber Joeman來討論腳本，甚至還放出呱吉（邱威傑）直播的片段。

鍾佳播最後就說，這是他要給大家看的作品，是「一部真正好看的Ａ片」，並在影片最末寫下「A計畫」。

網友熱烈討論！玩哏喊「要帶記憶卡」

預告曝光後，吸引2000多人按讚，網友也紛紛留言討論，「我感覺根本沒有正片，而且40分鐘都在表演怎麼拉抖內」、「呱吉那裡，我快笑死」、「好奇女主會選誰」、「很好奇A片是怎樣會好看」。還有網友則玩哏，「我只怕你會忘記帶記憶卡而已」、「記得要帶記憶卡」、「怎麼拍都沒關係，記憶卡記得帶就好」。