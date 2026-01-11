記者郭世賢、柯振中／新北報導

新北市金山、萬里一帶11日晚間發生驚險案件，一名男子持刀攔車並駕車逃逸，警方啟動快打警力追緝，過程中嫌犯衝撞巡邏車，員警對空鳴槍示警，最終順利將人逮捕，所幸未造成民眾傷亡，警方強調將依法嚴辦。

▲新北市爆隨機攻擊。（圖／民眾授權提供）



持刀攔車引恐慌

警方11日19時58分接獲通報，44歲翁姓男子在金山區環金路、中正路口全家超商前，徒步攔車並持刀作勢攻擊，多部機車與汽車因此遭干擾攔停，行徑已嚴重影響公共安全。

▲▼新北市爆隨機攻擊。（圖／民眾提供）



衝撞警車被捕

警方隨即啟動快打機制，線上警力迅速趕抵，翁嫌見警到場後駕駛黑灰色皮卡逃逸，沿金山往萬里方向行駛，途中多次迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車。警方於攔截過程中對空鳴槍1發示警，最終在萬里區台二線、頂社路口成功圍捕逮人，翁嫌也驗出毒品「依托咪酯」陽性反應。

▼新北市爆隨機攻擊。（圖／民眾提供）



員警輕傷無民眾受害

警方表示，圍捕壓制過程中，共有5名員警出現輕微擦挫傷，均無需送醫，現場未造成任何民眾傷亡。據了解，44歲翁姓嫌犯是新北人，過去曾任猛男秀舞者，現職則是保全。全案依妨害公務、恐嚇公眾及公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌偵辦，警方強調對危害公眾安全行為絕不寬貸，將依法嚴正究辦。