政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不是MMC！空軍認F-16V失事前2天「EGI故障」　將列未來調查重點

▲國民黨立委徐巧芯12日質詢空軍參謀長李慶然。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲國民黨立委徐巧芯12日質詢空軍參謀長李慶然。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉6日晚駕駛編號6700的F-16V戰機失聯，空軍參謀長李慶然今（12日）表示，該機從去年10月出廠至失事當天總共35次維修紀錄，但沒有一次是模組化任務電腦（MMC）故障。李慶然同時也證實，該機在1月4日有因「嵌入式全球定位與慣性導航系統」故障（EGI Fail）派工報修，這將是後續調查的重點之一。

國民黨立委徐巧芯12日在立法院外交國防委員會就辛柏毅駕駛F-16V戰機失蹤案質詢李慶然。李慶然指出，F-16V陸續都有這現象，「整個機隊一定會有MMC故障」，但針對這架戰機從出廠至失事當天，有35次維修紀錄，但沒有一次是MMC故障。徐巧芯說，導致抬頭顯示器（HUD）、多功能螢幕有無法顯示或黑屏情況，應該不是只有MMC失效才會發生，其他相關配件失靈都有可能？李慶然表示，都有可能。

接著，徐巧芯提到，EGI發生異常時，是否也會發生無法取得正確導航資訊問題？比方HUD顯示的數位地圖上，可能會有不合理跳動跟飄移，導致在能見度差、近雲的夜間海上環境中產生風險？李慶然回應，「會」。徐巧芯追問，就這架飛機，1月4日有無派工EGI Fail？李慶然說：「有。」對於未來進行失事調查時，除MMC外，會否著手調查EGI的部分？李慶然表示，會，針對故障情況會影響導航部分，都是偵查重點。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

快訊／發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉6日晚駕駛編號6700的F-16V戰機，疑因模組化任務電腦（MMC）故障釀失聯。國防部長顧立雄今（12日）表示，持續進行搜索中，目前做黑盒子定位時，發現有一些斷斷續續的訊號出來，待海象好時船隻會出港做進一步動作，有任何進展會再報告。

傳花蓮外海出現浮油？軍方：搜尋後未發現

辛柏毅失聯　顧立雄代表總統慰問

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

關鍵字：

F-16V空軍戰機辛徐巧芯李慶然EGIMMC

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

