不是MMC！空軍認F-16V失事前2天「EGI故障」　將列未來調查重點

▲國民黨立委徐巧芯12日質詢空軍參謀長李慶然。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉6日晚駕駛編號6700的F-16V戰機失聯，空軍參謀長李慶然今（12日）表示，該機從去年10月出廠至失事當天總共35次維修紀錄，但沒有一次是模組化任務電腦（MMC）故障。李慶然同時也證實，該機在1月4日有因「嵌入式全球定位與慣性導航系統」故障（EGI Fail）派工報修，這將是後續調查的重點之一。

國民黨立委徐巧芯12日在立法院外交國防委員會就辛柏毅駕駛F-16V戰機失蹤案質詢李慶然。李慶然指出，F-16V陸續都有這現象，「整個機隊一定會有MMC故障」，但針對這架戰機從出廠至失事當天，有35次維修紀錄，但沒有一次是MMC故障。徐巧芯說，導致抬頭顯示器（HUD）、多功能螢幕有無法顯示或黑屏情況，應該不是只有MMC失效才會發生，其他相關配件失靈都有可能？李慶然表示，都有可能。

接著，徐巧芯提到，EGI發生異常時，是否也會發生無法取得正確導航資訊問題？比方HUD顯示的數位地圖上，可能會有不合理跳動跟飄移，導致在能見度差、近雲的夜間海上環境中產生風險？李慶然回應，「會」。徐巧芯追問，就這架飛機，1月4日有無派工EGI Fail？李慶然說：「有。」對於未來進行失事調查時，除MMC外，會否著手調查EGI的部分？李慶然表示，會，針對故障情況會影響導航部分，都是偵查重點。