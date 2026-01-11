旅行10年才知道！室友出國「帶1物邊玩邊丟」　網吵翻：根本天才

▲原PO分享「穿舊衣出國旅行法」，有人讚天才、也有人喊製造麻煩。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

不少人出國會穿舊的內衣褲，恰好可斷捨離。而一名網友驚呼，室友旅行是穿舊的衣服、褲子，趁著旅遊那幾天丟棄，到了當地再買新的服飾，回國就不必洗衣且行李更輕，讓原PO驚呼「相見恨晚」。文章一出，全場卻吵翻了，「鬆垮的內褲和泛黃的內衣，到日本玩就丟掉」、「丟舊衣服製造別人的垃圾」。

一名網友在Threads表示，室友根本是天才，每次出國準備行李時，會特地帶要淘汰的衣服、褲子，再趁旅遊那幾天直接換穿丟棄，貼身則是穿免洗內褲和襪子，到了當地會購買新服飾。

原PO還說，這樣回國就不用整理舊衣服以及清洗，「這種一兼兩顧的方式，旅遊10年的我現在才發現...相見恨晚啊！」

網吵翻！舊物丟飯店 怕垃圾難處理

底下網友熱議，「我朋友也是喔，非常用心打扮自己，把舊衣服搭配漂漂亮亮然後才丟棄它，完美詮釋最後一刻，穿搭美美的斷捨離，超級厲害的」、「我連內衣褲都穿舊的，穿一天丟一天（溫馨提醒：要丟棄的衣物一定要丟進垃圾桶，不然房務人員會當作遺留物通知你處理）」、「一直都是這樣做，只要想要淘汰的內衣褲都會另外收起來旅行帶去用，我連牙刷牙膏也是」、「+1，鬆垮的內褲和泛黃的內衣，每年到日本玩每天丟一件，再買新的內衣褲」。

不過也有網友認為不妥，「丟舊衣服製造別人的垃圾」、「在台灣有舊衣回收箱可丟，但去旅遊的那個地方未必一定有回收/銷毀舊衣的能力，如果那個地方的回收能力尚不完善的話，帶舊衣服去丟其實是增添了當地的負擔。不只是衣物，其他舊東西也一樣，不可能做到完全無痕，但我們可以當個更有責任感一點的旅行者吧」。

另有網友分享有誠意的做法，「舊款衣褲的打包分類，整齊放在環保袋內放在飯店房間裡面，在床頭櫃放紙鈔小費加感謝詞的小卡，至於行李箱那種大型的，我都簡單維修帶回台灣自行處理，這是一個旅客的基本禮貌」。