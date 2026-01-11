　
社會 社會焦點 保障人權

女上夜店爛醉遭撿屍！2男同時侵犯還錄影　1人賠45萬換免囚

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲台中女子和閨密上夜店喝醉，竟被閨密的2名友人撿屍。（示意圖，非當事人／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中女子小亞(化名)和閨密上夜店，認識閨密的2名男友人阿龍、阿志(化名)，眾人在包廂內飲酒作樂，離場時小亞已泥醉，被2男帶去摩鐵輪流性侵，其中阿龍還拿出手機拍下過程。小亞酒醒後發覺被侵犯，將兩人告上法院。審理時阿志坦承犯行，並賠償45萬，台中地院法官認為阿志犯後態度良好，依他犯乘機性交罪，減刑處1年8月徒刑。緩刑2年。阿龍則另案審理中。

起訴書指出，男子阿龍、阿志於2024年10月20日凌晨0時30分，和女性友人約在台中西屯區某知名夜店，認識女友人帶來的閨密小亞(化名)，眾人喝到半夜3點，阿龍、阿志見2個女生已喝醉，便叫了計程車，將2女帶往摩鐵休息，先後攙扶進房。

同日4時許，兩男見小亞泥醉無法反抗，由阿龍先脫去小亞衣物，並在侵犯過程中，拿手機對著小亞攝影，阿志也在阿龍侵犯時，同時對小亞逞慾。小亞清醒後發現被侵犯，質問兩男並要求他們將手機內的性影像刪除，要求他們離去，隨後與閨密前往醫院就醫，並在同年11月11日報警處理。

檢方調查後，認為2男雖在夜店一直灌酒，但小亞為自願飲酒，2男並無加重強制性交罪責，都依涉嫌乘機性交罪起訴。全案審理時，阿志坦承犯行，並拿出45萬和小亞達成調解。台中地院法官認為阿志已有悔意，犯後態度良好，依刑法第59條情堪憫恕替他減刑，犯後態度良好，應無再犯之虞，依阿志犯乘機性交罪，處1年8月徒刑。緩刑2年。可上訴。阿龍則另案審理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

Energy今天不16蹲 改來〈GO!〉了

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

草叢性侵9歲男童　變態男重判7年半

草叢性侵9歲男童　變態男重判7年半

桃園34歲胡姓男子趁鄰居9歲男童獨自在門口玩耍，將他帶到空地草叢中性侵，遭附近居民撞見，錄影報警。審理時胡男的律師辯稱他是身心障礙人士，請求法官減刑，不過胡男供稱，這是他第一次嘗試性行為，知道自己在對男童性交。桃園地院法官認為，胡男犯案時，並沒有受到精神障礙或其他心智缺陷影響，依胡男對未滿14歲之男子犯強制性交罪，處7年6月徒刑。可上訴。

男疑天冷心肌梗塞倒車內　6歲女童機警求救

男疑天冷心肌梗塞倒車內　6歲女童機警求救

台中尾牙爆衝突！貨運司機遭卡式爐砸頭

台中尾牙爆衝突！貨運司機遭卡式爐砸頭

情侶車內「吃播」被闖！女被侵犯5小時

情侶車內「吃播」被闖！女被侵犯5小時

女客哭訴遭爸爸性侵！串燒老闆聽完伸手猥褻

女客哭訴遭爸爸性侵！串燒老闆聽完伸手猥褻

台中夜店性侵判決醉酒

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

