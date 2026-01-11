女上夜店爛醉遭撿屍！2男同時侵犯還錄影　1人賠45萬換免囚

▲台中女子和閨密上夜店喝醉，竟被閨密的2名友人撿屍。（示意圖，非當事人／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中女子小亞(化名)和閨密上夜店，認識閨密的2名男友人阿龍、阿志(化名)，眾人在包廂內飲酒作樂，離場時小亞已泥醉，被2男帶去摩鐵輪流性侵，其中阿龍還拿出手機拍下過程。小亞酒醒後發覺被侵犯，將兩人告上法院。審理時阿志坦承犯行，並賠償45萬，台中地院法官認為阿志犯後態度良好，依他犯乘機性交罪，減刑處1年8月徒刑。緩刑2年。阿龍則另案審理中。

起訴書指出，男子阿龍、阿志於2024年10月20日凌晨0時30分，和女性友人約在台中西屯區某知名夜店，認識女友人帶來的閨密小亞(化名)，眾人喝到半夜3點，阿龍、阿志見2個女生已喝醉，便叫了計程車，將2女帶往摩鐵休息，先後攙扶進房。

同日4時許，兩男見小亞泥醉無法反抗，由阿龍先脫去小亞衣物，並在侵犯過程中，拿手機對著小亞攝影，阿志也在阿龍侵犯時，同時對小亞逞慾。小亞清醒後發現被侵犯，質問兩男並要求他們將手機內的性影像刪除，要求他們離去，隨後與閨密前往醫院就醫，並在同年11月11日報警處理。

檢方調查後，認為2男雖在夜店一直灌酒，但小亞為自願飲酒，2男並無加重強制性交罪責，都依涉嫌乘機性交罪起訴。全案審理時，阿志坦承犯行，並拿出45萬和小亞達成調解。台中地院法官認為阿志已有悔意，犯後態度良好，依刑法第59條情堪憫恕替他減刑，犯後態度良好，應無再犯之虞，依阿志犯乘機性交罪，處1年8月徒刑。緩刑2年。可上訴。阿龍則另案審理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。