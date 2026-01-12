　
政治

藍營狂嗆32比0　律師怒回擊：國民黨被告242比0才是大罷免大失敗

▲律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）

▲律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

去年民進黨大力支持的大罷免行動，最終以大失敗收場，國民黨則不斷大酸32比0。對此，律師黃帝穎11日回擊，國民黨毫無反省，到處嗆公民大罷免大失敗32比0，但國民黨242人被告、23人法院裁定收押禁見，犯罪人數242比0，「以罷制罷」才是大罷免大失敗，訴訟成本是3700萬比0，估計未來恐怕累計達上億元。

黃帝穎表示，國民黨立委被選民提案罷免，毫無反省，到處嗆公民大罷免大失敗32比0，但國民黨「以罷制罷」才是大罷免大失敗。

黃帝穎指出，國民黨大罷免大失敗的犯罪人數是242比0，從國民黨中央到各地方黨部抄名冊，高比例死人連署是偽造文書鐵證。各地檢署依據偽造文書要及個資法起訴110人，242人被告、23人法院裁定收押禁見。被告認罪獲得緩起訴，不列在起訴人數。

黃帝穎指出，報載目前的國民黨中央已經快被各種訴訟費請款壓得喘不過氣，連同訴訟費用、罰金以及被害人請求附帶民事賠償，法院一審後檢方又上訴二審，如果未來要打3輪到4輪官司，以目前已開銷的第一輪訴訟費支出就已經多達3700萬元，估計未來恐怕累計達上億元。

▼民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透）

▲▼民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透）

2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

大罷免黃帝穎國民黨32比0民進黨

