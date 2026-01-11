黃國昌擁抱道別愛妻！超閃「愛的拍拍」粉絲看傻：公然丟閃光彈

▲黃國昌擁抱道別愛妻，超閃畫面粉絲看傻。（圖／シズカ 希姿卡授權提供／請勿隨意翻拍以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨主席11日出席新北市後援會成立大會，等到結束以後，又馬上趕至桃園機場，率團前往美國華府，針對關稅、國防軍購等議題，與美方人員會談。值得一提的是，在準備前往機場前，黃國昌與愛妻高翔道別，先是大喊一聲「寶貝」，接著2人緊緊相擁，高翔更是不斷拍打他的背部，逗趣的畫面令粉絲直呼「我看到白白一片」。

黃國昌11日出席新北市後援會成立大會，結束以後又立即趕行程，上車趕赴桃園機場，率團搭機前往華府，針對高關稅、國防軍購等議題，與美方人員面對面會談。

▲▼黃國昌擁抱道別愛妻，超閃畫面粉絲看傻。（圖／シズカ 希姿卡授權提供／請勿隨意翻拍以免侵權）



值得一提的是，準備上車以前，黃國昌的愛妻高翔站在車旁等候。黃國昌看見以後，立即大喊「寶貝」，接著兩人緊緊相擁道別。

而在擁抱道別的過程中，高翔不斷用雙手拍打黃的背部，黃上車後2人也持續揮手道別。暖心的畫面讓網紅「シズカ 希姿卡」直呼「好可愛啊啊啊啊」。

黃國昌與愛妻的有趣互動曝光，不少粉絲為此吶喊，「太閃了，老師跟師母太恩愛了」、「師母結尾的掰掰也太可愛了」、「目擊寶貝充電現場」、「影片壞掉了，我看到白白一片」、「太閃啦！祝老師美國行一路順風」、「公然丟閃光彈，可以這樣喔？」