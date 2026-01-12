獨／啦啦隊女神遭影射勾搭已婚男　「不雅照亂傳」她報警抓到人了

▲味全龍啦啦隊女神霖霖遭爆與已婚男子不倫戀情甚至被公開轉貼文章，報警後抓到一名網友。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

記者黃宥寧／台北報導

味全龍「小龍女」啦啦隊成員李芷霖（藝名霖霖）因與男籃球星林庭謙的感情糾紛登上新聞版面，隨後又遭網路影射涉及婚外情與不雅影像，引發Threads與Dcard等社群平台大規模炎上。霖霖為捍衛名聲報警提告，檢警循線追查貼文來源。士林地檢署偵結，依毀謗罪及違反《個人資料保護法》起訴許姓網友。

事件起於Dcard上一則標題為「結婚13年的老公偷吃啦啦隊女孩」的爆料文，內容描述1名人妻指控丈夫與1名「姓李的啦啦隊女孩」維持戀愛關係，並附上對話紀錄、匯款截圖及影射特定人的模糊照片。雖然部分姓名經馬賽克處理，但仍可從內容辨識出對象為霖霖，相關貼文迅速在網路擴散，甚至被轉貼到Threads等社群平台，引發大量討論與獵巫。

霖霖所屬經紀公司「莉奈文創」當時也緊急發聲明澄清，指相關影像與對話內容均為P圖造假，已蒐證並與律師研擬報警與提告事宜，強調將追究所有造假與散布者的法律責任。

檢警調查發現，許姓網友與霖霖並不相識，卻於2025年5月10日晚間，在Threads帳號上發文寫下「哎你好，這樣會不會被拉黑」等引導性文字，並附上該篇Dcard爆料文章的連結。由於點擊連結後，可觀看到足以辨識霖霖身分、並可能損害其名譽的內容，因此霖霖發現後隨即報警處理。

許姓網友到案時坦承確實有轉貼該連結，但辯稱只是想確認爆料對象身分，並不確定文章內容，且當時Dcard上已有大量討論，「每個人都看得到」。

檢察官認，許姓網友以引導性文字搭配可指向特定人的爆料連結，已屬主動散布足以識別特定人的個人資料，並對霖霖名譽造成侵害，行為同時構成毀謗罪與違反《個人資料保護法》非法利用個人資料罪，屬想像競合犯，依法應從一重的個資法罪名起訴。

至於霖霖另指控許姓網友涉犯散布猥褻物品及散布性影像罪，檢察官認為，Dcard文章中涉及性器官的影像已經以修圖方式遮蔽，無法辨識，客觀上也不足以引起性慾或羞恥感，因此認定犯罪嫌疑不足，不另行起訴；但若日後認定成立，亦與本案起訴部分具有裁判上一罪關係。

外型亮眼的霖霖身高155公分，擁有32D、24、33的傲人身材，大學時期因為一張在好市多打工的照片，被網友封為「好市多周子瑜」的霖霖 ，是新竹街口攻城獅與職棒味全龍「小龍女」的啦啦隊成員。