洪慈庸當YTR遭嗆「弟弟被用完」　卓冠廷護妻回擊：有本事衝著我來

▲卓冠廷護妻回擊網友。（圖／翻攝Threads）

記者郭運興／台北報導

前立委洪慈庸卸下公職後，也在YouTube平台創建頻道。而他的老公、新北議員卓冠廷也幫忙宣傳表示，「我真的很佩服洪慈庸，她完全靠自己，開拓一條全新的路」。未料，在社群平台出現網友大酸「弟弟被用完」等言論。對此，卓冠廷11日回擊，躲在螢幕後面踩別人家的傷痛是最卑劣的行為，沒人想要用這種悲劇換一個位置，「你有本事衝著我來，要嗆來嗆」。

洪慈庸去年11月17日在YouTube平台創建頻道，成為YouTuber，名稱為「慈庸健康生活實驗室」，目前已上傳16部影片。老公卓冠廷也在近日為她宣傳，更稱讚「我真的很佩服洪慈庸，她完全靠自己，開拓一條全新的路」。

未料，社群平台Threads有網友貼出報導連結表示，「弟弟被用完，軍事法庭又恢復了」，更有網友表示「當初去凱道送仲丘的我跟白痴一樣」。

卓冠廷也在11日發文回擊，散播仇恨，躲在螢幕後面狠踩別人家悲劇傷痛的人。隱藏的了他的貼文，隱藏不了心態的卑劣。

卓冠廷強調，自己再寫一次，弟弟當年是被虐待死在軍中，太太洪慈庸爭取替大家服務的機會兩次，第一次有當選，全台灣國防相關服務全部找上她，她努力做，也許不一定每個人都滿意，但無愧於心；第二次爭取連任，差了900票，她沒有怨任何人，承認自己努力不夠，而後漸漸淡出政壇，現在做她想做的事，請問礙到你什麼？

卓冠廷痛批，躲在螢幕後面踩別人家的傷痛是最卑劣的行為，沒人想要用這種悲劇來換一個位置，看這個人過去的留言，就覺得是一個很可悲的人。

最後，卓冠廷表示，「你有本事衝著我來，要嗆來嗆，還有底下留言的人，告訴你們，我跟慈庸交往的時候，早已與前女友分手，要扯東扯西五四三，我一定告，有種不要跑」。

▼洪慈庸、卓冠廷。（圖／競總提供）