疑似首款摺疊iPhone設計曝光　保護殼模具揭Touch ID可能回歸

記者吳立言／綜合報導

近期一名來自土耳其的手機殼製造商疑似外流產品模具與保護殼照片，被外界解讀為首款摺疊 iPhone 的設計線索。由於手機殼業者通常會提前取得實際尺寸資料，此次外流內容也被認為具有一定參考價值。

護照式「寬摺」設計 走向生產力取向

從流出的模具與保護殼結構來看，這款裝置採用橫向摺疊（Wide Fold）設計，展開後比例偏寬，風格接近「護照式」摺疊，而非市面上常見的直向長條造型。外界推測，蘋果可能將重點放在多工操作、閱讀與內容消費等使用情境。

側邊實體鍵設計 Touch ID 回歸引發猜測

保護殼側邊預留了明顯的按鍵開孔，也引發是否導入側邊 Touch ID 指紋辨識的討論。這種設計已在部分 iPad 機型上採用，被認為比 Face ID 更適合摺疊機在不同使用角度下操作。

鉸鏈結構厚實 MagSafe 與相機配置延續既有風格

從模具結構判斷，摺疊鉸鏈區域明顯較厚，顯示蘋果可能刻意強化機械結構，以降低螢幕折痕與長期損耗風險。這也符合過去市場對蘋果「寧可晚進場，也要穩定成熟」的產品策略想像。

儘管是全新型態裝置，保護殼仍清楚標示 MagSafe 磁吸線圈位置，相機模組配置也與現行 iPhone 設計語言相近，顯示蘋果可能希望摺疊機能無縫融入現有配件與生態系，而非全面翻新。

相較於渲染圖或傳聞，手機殼模具通常需依照實際尺寸開模，外流可信度相對較高。儘管蘋果至今未公開承認正在開發摺疊 iPhone，但這次曝光，無疑再度替多年來的相關傳聞增添實質佐證。目前產品細節與上市時程仍未明朗，但若此次外流屬實，代表蘋果距離正式跨入摺疊手機市場，可能已不再只是紙上談兵。