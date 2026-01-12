　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

疑似首款摺疊iPhone設計曝光　保護殼模具揭Touch ID可能回歸

▲▼疑似iPhone折疊機保護殼曝光。（圖／IG@hasanzore）

▲疑似iPhone折疊機保護殼曝光。（圖／IG@hasanzore）

記者吳立言／綜合報導

近期一名來自土耳其的手機殼製造商疑似外流產品模具與保護殼照片，被外界解讀為首款摺疊 iPhone 的設計線索。由於手機殼業者通常會提前取得實際尺寸資料，此次外流內容也被認為具有一定參考價值。

護照式「寬摺」設計　走向生產力取向

從流出的模具與保護殼結構來看，這款裝置採用橫向摺疊（Wide Fold）設計，展開後比例偏寬，風格接近「護照式」摺疊，而非市面上常見的直向長條造型。外界推測，蘋果可能將重點放在多工操作、閱讀與內容消費等使用情境。

側邊實體鍵設計　Touch ID 回歸引發猜測

保護殼側邊預留了明顯的按鍵開孔，也引發是否導入側邊 Touch ID 指紋辨識的討論。這種設計已在部分 iPad 機型上採用，被認為比 Face ID 更適合摺疊機在不同使用角度下操作。

鉸鏈結構厚實　MagSafe 與相機配置延續既有風格

從模具結構判斷，摺疊鉸鏈區域明顯較厚，顯示蘋果可能刻意強化機械結構，以降低螢幕折痕與長期損耗風險。這也符合過去市場對蘋果「寧可晚進場，也要穩定成熟」的產品策略想像。

儘管是全新型態裝置，保護殼仍清楚標示 MagSafe 磁吸線圈位置，相機模組配置也與現行 iPhone 設計語言相近，顯示蘋果可能希望摺疊機能無縫融入現有配件與生態系，而非全面翻新。

相較於渲染圖或傳聞，手機殼模具通常需依照實際尺寸開模，外流可信度相對較高。儘管蘋果至今未公開承認正在開發摺疊 iPhone，但這次曝光，無疑再度替多年來的相關傳聞增添實質佐證。目前產品細節與上市時程仍未明朗，但若此次外流屬實，代表蘋果距離正式跨入摺疊手機市場，可能已不再只是紙上談兵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

OPPO子品牌OnePlus匯23億非法在台招募　創辦人劉作虎遭通緝

行動電源再傳爆炸！神腦認「已連繫消費者」：曾主動公告召回

motorola閃電推3新機　主打價格戰5.99mm纖薄edge 70 1.7萬有找

Google直接寄信給孩子：13歲就能解除監護　家長不知情也能自行操作

疑似首款摺疊iPhone設計曝光　保護殼模具揭Touch ID可能回歸

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

OPPO子品牌OnePlus匯23億非法在台招募　創辦人劉作虎遭通緝

行動電源再傳爆炸！神腦認「已連繫消費者」：曾主動公告召回

motorola閃電推3新機　主打價格戰5.99mm纖薄edge 70 1.7萬有找

Google直接寄信給孩子：13歲就能解除監護　家長不知情也能自行操作

疑似首款摺疊iPhone設計曝光　保護殼模具揭Touch ID可能回歸

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

【妹妹徒手打小強】嚇瘋拿給媽之後她也跟著一起尖叫XD

3C家電熱門新聞

motorola閃電推3新機

Google教孩子自己解除家長監護引爭議

行動電源再傳爆炸！

OnePlus匯23億非法在台招募

2026電視主流揭密！

疑似首款摺疊iPhone保護殼曝光

IG爆大規模資安外洩！1750萬用戶受害

iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

2025年底換機潮多品牌入榜　

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

更多熱門

相關新聞

iPhone摺疊機3D列印圖紙流出

iPhone摺疊機3D列印圖紙流出

蘋果首款可摺疊 iPhone 傳聞已久，外界普遍預期，這款被稱為 Apple iPhone Fold 的新機，最快將於 2026 年 9 月登場。依目前流出的消息推測，裝置摺疊時螢幕約 5.4 吋，展開後則可達 7.6 吋，定位介於手機與小型平板之間。

首款折疊iPhone渲染圖再曝光

首款折疊iPhone渲染圖再曝光

摺疊iPhone傳創史上最貴　分析師：荷包要夠深

摺疊iPhone傳創史上最貴　分析師：荷包要夠深

iPhone版LINE傳災情官方急修

iPhone版LINE傳災情官方急修

iPhone Air銷量太差　蘋果傳喊卡

iPhone Air銷量太差　蘋果傳喊卡

關鍵字：

摺疊iPhone蘋果手機保護殼TouchIDMagSafeiPhoneFold

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面