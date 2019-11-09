蔡英文、王定宇台南仁德、關廟龍崎聯合競選總部成立 熱鬧滾滾！

▲蔡英文、王定宇台南仁德、關廟龍崎聯合競選總部成立，民進黨主席卓榮泰、副秘書長林飛帆、嘉義縣長翁章梁、政論節目主持人鄭弘儀等多人站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文、王定宇台南仁德、關廟龍崎聯合競選總部成立，除民進黨主席卓榮泰、副秘書長林飛帆、嘉義縣長翁章梁、政論節目主持人鄭弘儀以及罷韓大將陳柏惟站台助講外，國寶級布袋戲大師王藝明，歸仁媳婦張秀卿也上台助演，現場氣氛熱烈，當選聲不斷。

民進黨黨主席卓榮㤗批評國民黨是不負責任的政黨，派出一位總統選舉時曾被替換，政治主張連黨內都無法認同的洪秀柱，來與王定宇競逐這是對選民的藐視，他呼籲新豐區鄉親票投蔡英文、王定宇，封殺國民黨前後任總統候選人。

擔任民進黨副秘書長後首度返鄉站台的林飛帆表示，台灣沒有接受一國兩制的任何可能，他呼籲選民，力拚國會過半，讓民進黨的改革能夠繼續前行。

南下為王定宇打氣的名政治評論家鄭鴻儀，除肯定王定宇的地方服務與國會表現外，他提醒選民，要注意王定宇對手洪秀柱背後所代表的政治意涵，全力拉高王定宇選票，避免北京接受錯誤訊息。另台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁，除為王定宇的表現背書外，並呼籲選民支持蔡英文、王定宇，政黨票票投民進黨。

王定宇向仁德、關廟、龍崎鄉親致謝時表示，市民服務、地方發展，國家永續是他從政三大理念，新豐區在所有鄉親的努力下，無論是綠能園區的發展，關廟砲校的遷移，許多道路的闢建，已成為大台南的亮眼新廊帶。王定宇強調，這次他面對的對手，實力非常強大，仁德、關廟龍崎競選總部，是他這場選戰所設立的個戰堡，他期待所有的鄉親全力顧票、摧票，讓蔡英文連任，民進黨國會過半。