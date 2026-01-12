　
行動電源放床頭「沒在用突自爆」照片曝　他驚：著火點在頭旁

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲行動電源爆炸。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

家中發生行動電源爆炸事件，任誰都驚魂未定。有網友表示，媽媽把行動電源放在床頭櫃上，明明沒在使用，也沒有插著充電，卻突然爆炸起火，很慶幸當時有人在家，媽媽也沒有在睡覺，「否則著火點就在她的頭旁邊，後果不敢想。」

原PO在Threads發文指出，「我媽的行動電源沒有在使用、也沒有插著充電線，只是放在床頭櫃上，卻突然爆炸起火」，他發現之後，第一時間大喊失火，爸爸立刻衝進房間，用外套壓住火勢，才沒有讓火繼續擴大。若不是有人在家，可能整個房間都會遭殃，也慶幸媽媽沒有在睡覺。

他於是拍下照片，「提醒大家，即使沒有充電，行動電源也存在風險，請避免放在床邊或靠近易燃物的地方。」也在留言處補充，該顆行動電源約使用4年，無膨脹情形，「近二天未充電未使用，靜置在床頭櫃就突然爆炸了。」

一票推「防爆袋」　消防員作法曝

貼文曝光後，引來大量網友討論，「太可怕了」、「沒用也會爆真的超恐怖」、「我想把我沒在用的行動電源都回收掉了。」不少人也分享自己的防範方式，「現在都把行動電源放防爆袋」、「我都放鐵盒裡」、「家裡也可以備著滅火器以防萬一。」

還有網友發現，這顆行動電源的品牌疑似為MEGA KING，「這顆有被公佈召回，有自燃風險。可上網查相關資訊，我也是剛剛查了才知曉。」

還有網友轉PO一名消防員的回覆，「本人消防員，鋰離子電池行動電源起火熱失控，要馬上拿身邊的飲料或礦泉水澆水，暫時冷卻，壓制住火勢跟熱失控反應後，再用烤肉夾或廚房的電鍋防燙夾夾起來，泡在水桶中。」

塑膠桶內要放七分滿的水，在移動過程前，確認沒有冒泡再移動，「放進水桶內泡水，泡水，泡水。很重要所以說三次。不要浪費時間拿滅火器，沒用的。」另外，行動電池起火熱失控，不要使用乾粉、CO2或海龍滅火器，因為這類型的滅火器無法抑制熱失控。最後他提醒，行動電源燃燒時的煙很毒，「若持續不舒服，請您跟家人去醫院做個檢查比較好。」

對此事實上，神腦國際2021年就曾公告，MEGA KING指定商品召回舊換新，當時提醒消費者，若有購買【MK 10050iHard】行動電源，請持指定商品至神腦門市更換。

根據中時新聞網報導，神腦國際對此則說明，MEGA KING是神腦國際自有品牌，該批行動電源於2019年委由天宇工業生產，產品品質與規格皆有符合國際標準。不過，考量鋰電池本身的物理特性及使用年限，曾在2021年10月主動公告召回該型號產品，研判部分消費者可能未留意相關資訊。

神腦國際也強調，為降低潛在風險，將重新啟動並擴大召回宣導。若消費者目前仍持有該款舊型號行動電源（MK 10050 iHard），不論是否曾出現異常、或購買時間長短，皆請立即停止使用，並攜帶產品至全台神腦門市，可無條件更換為安全升級、全新製程的同級產品，或協助辦理退貨事宜。

※本文獲原PO授權引用。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

