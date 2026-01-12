　
社會 社會焦點 保障人權

市府連查3次澄清湖高球場太超過　高雄陳家提告討回3.3萬罰款

▲▼高雄高爾夫球場,高雄高爾夫球俱樂部。（圖／民眾提供）

▲高雄澄清湖高爾夫場去年被市府收回改成公園。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄澄清湖高爾夫球場原先由高雄三大家族之一的陳家經營，去年因租約到期及被質疑在水源保護區使用農藥，遭高雄市政府收回經營權，並連續開出多張罰單，其中一張「規避稽查」罰鍰3萬3000元，經營單位不服提告，高雄高等行政法院審理後直指市府「查太多」，認定違反比例原則，判市府敗訴，撤銷罰單。

澄清湖高爾夫球場過去由高雄陳家長年經營，市府去年以球場位於水源保護區、疑似使用農藥污染水源，加上租約期滿等理由，正式收回球場，並依《水污染防治法》開罰，包括規避稽查、違規使用農藥等，累計罰鍰逾百萬元，還要求相關人員上2小時環境講習。

遭罰的財團法人高雄高爾夫俱樂部喊冤，指出市府短短20天內多次進場稽查，每次動員20多人，卻都查無違法事證，仍於同年8月27日再度派員稽查，讓球場質疑稽查必要性，並主張球場早已非自來水水質水量保護區，相關處分於法無據，要求撤銷罰單。

市府挨告後反駁，強調稽查人員全程穿著印有「高市府環保局」字樣背心，也依法向球場人員說明相關法規，程序並無瑕疵，裁罰合法合理。

但法官調閱稽查紀錄後發現，環保局已於同年8月9日、13日進行兩次水污染稽查，9日採樣未檢出固殺草、嘉磷塞、巴拉刈等除草劑；13日再對3處水池採樣，報告於19日出爐，其中2處水池檢出「總氨基甲酸鹽－加保扶」，已足以依法裁罰，根本無需27日再度採樣。

高高行法官也打臉市府「為提高公信力」的說法，指出第三次採樣的地點、方法及送驗機構均與前次相同，難認能提升證明力，反而顯得多此一舉，因此認定環保局在已有違規事證下仍第三度進場採樣，已違反比例原則，球場被認定「規避稽查」並不適法，判市府敗訴，撤銷3萬3000元罰單，讓澄清湖高爾夫球場在失去經營權後，總算討回一點公道，全案可上訴。

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

